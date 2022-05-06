兩終院非常任法官獲延任3年　包括早前表明留任的澳洲法官

英國早前有兩名法官宣布辭任香港終審法院海外非常任法官職務，亦有其他海外法官表示願意留任，其中一名早前已表明無意辭任的澳洲法官甘慕賢，今(6日)獲行政長官批准延任，他與在港司法機構服務多年的法官司徒敬，同獲准延任終院非常任法官職務，兩人均獲准延任3年。



兩人將於今年7及9月起續期3年

政府今發新聞稿表示，行政長官林鄭月娥已接納終審法院首席法官張舉能的建議，將終審法院一名其他普通法適用地區非常任法官，即來自澳洲的法官甘慕賢，及非常任香港法官司徒敬的任期延續三年，兩人分別會由今年7月29日及9月1日起延任3年。

澳洲法官甘慕賢在澳洲出生，畢業於悉尼大學，他在澳洲執業時獲委任為御用大律師，並於1986年起獲委任至澳洲聯邦法庭工作，曾出任澳州高等法院大法官。他於2013年起成為終審法院非常任法官。

法官司徒敬法 則於羅德西亞出生，他在英國利物浦大學取得法學士學位，曾在英國執業，之後移居香港並在律政司署擔任檢察官。他在1991年加入本港司法機構出任高等法院暫委法官，曾出任上訴法庭副庭長。他於2010年成為終審法院非常任法官。

4名表示會留任的澳加法官。(詳看下圖)

來自澳洲及加拿大4名法官表明留任

英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義，今年3月辭去終審法院非常任法官職務，兩人是根據英國與香港回歸當年協議委派來港。除2人外，香港尚有10名海外法官，其中6人來自英國，3人來自澳洲，1人來自加拿大。其中甘慕賢與另兩名澳洲法官紀立信及范禮全，早前已表明不打算辭職，而來自加拿大的前首席女大法官麥嘉琳，也表明會繼續留任。

表示會留任的5名英國法官。(詳看下圖)

5英國法官曾發聲明表示會留任

餘下6名非由英國最高法院委派的英國法官，其中5人：賀輔明、范理申、岑耀信、廖柏嘉和郝廉思，已發表聯合聲明表示會繼續留任。

終院非常任法官任期3年可續期

《香港終審法院條例》規定設有一份非常任香港法官及一份其他普通法適用地區法官的名單。非常任法官的任期為3年，行政長官可根據終審法院首席法官的建議，將非常任法官的任期延續一次或一次以上，每次續期為3年。