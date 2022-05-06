母親節｜放寬每枱八人首個周日　食肆訂座率升至九成　火鍋店爆滿

第五波疫情緩和，特首林鄭月娥早前為歡賀母親節，公布一系列新安排，包括放寬每枱八人上限，不少食肆隨即收到大批市民的訂座。其中以家庭顧客為主的酒樓，訂座數目急升一倍，更有火鍋店本周五(6日)至周日的訂座已爆滿。香港餐飲聯業協會主席黃家和表示，母親節整體訂座率飆升至九成，指「酒樓同自助餐訂位都去得好快，未訂好快訂。」



▼5.5 食肆首日放寬至每枱上限八人▼



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酒樓料母親節生意增七至八成

母親節將至，適逢消費券派發，食肆均磨拳擦掌迎接消費熱潮。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，提早放寬防疫措施首日（5日）的午市生意符合預期，預料母親節將較放寬前增七至八成。他透露，在政府宣布放寬措施前，僅得20多枱預約，目前已急升一倍達50多枱，估計周日最終有80多枱顧客。

雖然消息公布突然，但蘇萬誠於第五波疫情從未裁員，因此「原班人馬」能立即復工，無阻酒樓的運作。而近月本港物流鏈不穩，他強調酒樓提供的食物，包括家禽、海鮮、肉類等，均供應充足。顧客對鮑參翅肚的需求量較低，「豪華啲最多整隻龍蝦食」，因此貴價食品亦不受影響。

林瑞華︰星期五六日已經Full晒

至於中小型食肆方面，香港中小企食店聯盟召集人、火鍋店616東主林瑞華表示，生意的恢復比預期理想，火鍋店的生意已回復七成。惟第五波疫情爆發以來，晚市被禁止堂食，市民偏向到酒樓或酒店與家人歡聚，預料平民食肆的生意並無明顯升幅，茶餐廳的外賣更輕微下跌。

不過，受惠於恢復晚市堂食，其火鍋店近日亦接獲大批市民訂座，母親節的檔期早已爆滿，「星期五六日已經Full晒。」但他補充指，在疫情爆發前的周末，訂座率亦同樣爆滿，因此可謂恢復至疫情前的水平。

黃家和對食肆放寬感喜出望外︰未訂好快訂

黃家和形容政府提前放寬部份防疫措施為「喜出望外」，認為政府放寬措施，能製造三贏局面，食肆、市民、政府亦能受惠。他透露，在消息爆出前，母親節訂座率僅三至四成，其後飆升至九成，笑言：「酒樓同自助餐訂位都去得好快，未訂好快訂。」

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