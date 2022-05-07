元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫　4患者5.1光顧　190食客須檢測

本港今日（7日）新增278宗新冠肺炎確診個案，包括18宗屬輸入個案。今日沒有新增任何死亡個案，為2月15日以來死亡個案首次「清零」。在母親節前夕，元朗一間名為「元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」的食肆爆疫，四名互不相識，但坐在酒樓大堂中間位置的三男一女，於5月1日光顧後染疫，患者年齡介乎47至66歲，包括一名博愛醫院賽馬會護理安老院清潔工。現時全部患者已家居隔離。

衞生署表示，約有190名食客，同於5月1日早上6時30分至9時曾光顧涉事酒樓，同時段食客要強制檢測。至於食肆50名員工快測結果陰性，當局已建議酒樓進行全面消毒，而今早亦已在酒樓取得8個環境樣本，正等候化驗結果。當局亦相信酒樓出現第二代傳播，有機會光顧時受其他隱形病人感染。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋出現爆發，事件涉及3男1女，年齡介乎47至66歲，但均曾在5月1日上午6時30分至9時光顧。歐家榮指，4名患者互不認識，但均坐在中間位置。4人分別於5月3日至5日樣本呈陽性。當局估計他們在進食時，有隱形患者除口罩造成傳播風險。

（網上圖片）

歐又指，事件有機會涉及第二代傳播，當時四名食客光顧酒樓時，可能受其他源頭或隱形病人感染，之後再傳染其他人，「睇返Omicron傳播力，情況係預期內」。酒樓的四宗個案界定為為本地感染，因相信與本地病毒株相似。當局亦會再做基因分析。

四名患者現時已接受家居隔離，四人病徵均輕微，其中三人出現發燒及頭痛症狀，一人無病徵。四名患者的七名家居接觸者須居家檢疫，其中一人昨日檢測陽性。

四名患者包括一名於昨日確診的博愛醫院賽馬會護理安老院清潔工，他於5月4日發病，同日最後一日上班，工作樓層有三名院友列為密切接觸者，均須到亞博檢疫。院舍內亦曾有一名員工曾與其共同進食被列為密切接觸者，該名員工亦於今早確診，最後上班日為5月6日，院舍內暫未有其他職員及院友檢測陽性。

同時段190名食客須強檢 酒樓通風系統未見問題

當局將向涉事食肆發出強檢令，曾在同時段光顧餐廳的190名食客亦須強制檢測，稍後將發出電話訊息通知相關食客。另外，該食肆50名員工，每日快速檢測均為陰性。當局已建議酒樓進行全面消毒，而今早亦已在酒樓取得八個環境樣本，正等候化驗結果。

歐家榮表示，食肆設有空氣清新機，當局亦到場檢視過食肆的通風系統，暫未發現有大問題，會繼續密切留意情況。

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本港今日新增的278宗個案，有115宗屬核酸檢測陽性，163宗屬快測陽性。當中有18宗屬輸入個案，包括18宗來自捷克、美國、荷蘭輸入個案。

此外，有一宗輸入個案在第12日社區檢測發現，患者為一名24歲女士，4月22日乘坐SQ894從新加坡抵港，當時在檢疫酒店檢測呈陰性。歐表示，患者離開檢疫酒店後有社區活動，不排除是本地個案，詳情要待基因排序調查才能證實。

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根據公共衞生化驗服務處對輸入個案進行的基因分析顯示，再增3宗BA.2.12及BA.2.12.1個案。其中一宗BA.2.12個案涉及一名32歲女士，她於4月30日從加拿大抵港，機場檢測陽性。另外兩宗為BA.2.12.1變種病毒個案，涉及一名已打針的17歲女士，她於5月1日從美國經新加圾抵港，機場檢測陽性。

另一宗涉及一名已打針的32歲男士，他於5月3日從美國經日本抵港，機場檢測陽性，並於5月5日出現病徵。三名患者均被送往社區隔離設施隔離，現時共錄得6宗BA.2.12變種病毒個案及7宗BA.2.12.1變種病毒個案。