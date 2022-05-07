疫情｜旺角海富苑海寧閣85人違強檢公告遭發強檢令　佔受檢者17%

旺角海富苑海寧閣早被納入強制檢測公告，政府今日（7日）上午7時半起，派員在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。約500名受檢人士中，有85人無在指定檢測期限中接受檢測。

政府指，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。



海富苑海寧閣日前被納入強制檢測公告。（資料圖片）

油尖旺民政事務處今日聯同旺角警區和衞生署，在旺角海富苑海寧閣執法，於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動由今日上午約7時30分開始，至上午約10時結束。

政府表示，共檢查了約500名受檢人士的檢測報告，其中85名人士違反強制檢測公告，即約17%人未有遵從強制檢測公告，指已向等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

政府表示，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

