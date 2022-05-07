河套應急醫院｜內地興建營運　落成後未使用　醫管局指港府正統籌

中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」已於上月完工交付，惟本港疫情逐漸回落，內地緩港醫護亦已返內地，河套醫院後續安排不得而知。

醫管局行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，早前負責亞博館工作的內地醫護，與河套醫院無關，河套醫院會由內地負責興建及營運，目前港府正進行統籌，醫管局會配合。



+ 2

李立業表示，河套醫院共提供約1,000張病床，興建及營運均交由內地負責，而早前已返回內地，於亞博館工作的內地援港醫護，來自廣東省20多個單位，與河套醫院並無關係。他說，目前河套醫院已交付，但未開始使用，有需要時會啟用。他稱，知道政府正統籌工作，醫管局作出配合。

李立業指政府正統籌河套應急醫院工作，醫管局會配合。

內地援建人員3月初動工 火速落成

本港爆發第五波疫情，高峰時單日有逾七萬人確診，隔離治療設施嚴重短缺，政府在各方面增加病床，包括向中央提出請求，在落馬洲河套區興建應急醫院。內地援建人員在3月初開始動工興建河套醫院，料能提供約1,000張醫院病床，以及1萬張社區隔離及治療設施床位，當時政府稱爭取在4月內分階段投入服務。

有關工程於上月7日已火速完成第一期工程，並交付首階段500張負壓病床，第二階段的500張床亦預料上月內交付。惟本港疫情已有所回落，治療及隔離設施需求下降，河套醫院啟用日期以及後續安排尚待公布。