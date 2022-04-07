河套應急醫院｜周四完工　內部設施曝光　首階段設500張負壓病床

中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」，第一期周四（7日）完工交付。第一期工程可提供500張負壓病床，包括32張深切治療部病床，亦有手術室、及宿舍等配套設施。至於第二期工程，將再多500張負壓病床，放射、檢驗及輸血等醫療設施，預計月底交付。



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落馬洲河套區應急醫院第一期周四完工，醫院將由內地醫護管理和提供服務。交付儀式周四在落馬洲河套區應急醫院舉行，多名內地及香港官員透過視像出席儀式，包括中聯辦副主任尹宗華、深圳市委副書記艾學峰、發展局局長黃偉綸等。

根據政府早前資料，落馬洲河套區應急醫院三月初起動工，料提供約1,000個床位的應急醫院，和約10,000個床位的社區隔離及治療設施。而當局亦豁免落馬洲河套區應急醫院工地範圍的人員和物資免受本港特區相關法律限制，工程人員在邊境地區建設臨時橋樑，連接深圳邊境方便運放物資。

▼ 港珠澳人工島隔離設施房間及清潔情況 ▼

