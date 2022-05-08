外傭荒︱4月6200名菲印傭抵港創疫下新高　羅致光：問題漸露曙光

逾兩年多疫情，港府時而禁飛、時而航班熔斷，令菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港大鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光今日母親節（8日）撰文，形容「外傭荒，露曙光」，指上月有4,005名菲籍外傭到港，是疫情以來菲傭來港人數最多的一個月，同月來港印傭亦有2,188名。



羅致光稱，由於菲律賓及印尼兩地疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，令外傭荒問題漸露曙光，在港外傭人數已從谷底回升至上月底的33萬2千人。不過，現時亦有1.6萬名已取得工作簽證外傭正等候安排來港，他指當香港疫情受控經濟開始復蘇，勞動力不足情況很快出現，要增加在港外傭人數釋放更多勞動力重投巿場，才不致讓外傭荒成為香港經濟復蘇的障礙。



4005名菲籍外傭上月到港 最多一日617人

羅致光發表網誌稱，自去年聖誕節後，Omicron在菲律賓引發疫情，當地疫情由今年一月底開始放緩，確診人數七天移動平均數跌至四月底每天不足200宗。因此，自四月一日開始從菲律賓來港的航班得以恢復，四月份已有4,005名菲籍外傭到港，是疫情至今兩年多以來，菲傭來港人數最多的一個月，最多人數的一天更有617名到港，而自四月一日至今，從菲律賓來港的航班並未觸動航班熔斷機制。

另一邊廂，印尼的Omicron疫情較菲律賓遲一個月爆發，高峰在二月中出現。雖然香港沒有全面禁止印尼航班來港，但二月及三月份基本上平均每16天才有一班航機來港，而差不多每班機都會觸動熔斷機制，要停飛14天。

4月來港印傭達2188人 印尼航班逾一個月沒再被熔斷

不過，羅致光指印尼疫情亦逐步放緩，四月底確診數字已跌至每天約400宗，上一次觸動熔斷機制的印尼航班是四月八日來自雅加達航班，而四月來港印傭有2,188名，亦是疫情至今兩年多以來，印傭來港人數最多的一個月。

勞工及福利局局長羅致光稱，由於菲印尼兩地疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，外傭荒問題漸露曙光，（資料圖片）

外傭未能抵港致香港勞動人口下降 部份人要留家照顧老幼

疫情困擾下，羅稱，香港外傭人數由2019年高峰期超過40萬降至今年三月底32.8萬，亦是過往兩年香港常住人口及勞動人口下降主要原因之一。他解釋，此現象不單是由於外傭佔香港勞動人口約十分一，更因不少受聘外傭未能按時抵港，令部份家庭成員要離開勞動巿場，留在家中照顧老幼。

在港外傭人數谷底回升至33.2萬 惟仍有1.6萬人等候來港

然而，羅致光表示，在港外傭人數近期已從谷底回升至四月底的33.2萬人，而現時亦有1.6萬名外傭已取得工作簽證並正等候安排來港。他強調，當香港疫情持續受控，經濟開始復蘇，失業率下降，勞動力不足的情況便會很快出現，若能增加在港外傭人數，則可以釋放更多勞動力重投巿場，外傭荒才不致成為香港經濟復蘇的障礙。