雷鼎鳴促新政府「整頓」團隊　以成績論升遷　評美元掛鈎不合時宜

新一任行官長官今日（8日）誕生，科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴認為，新政府要「整頓」團隊，做到真正「以結果為目標」，考慮以成績作升遷準則，並引入賞罰制度，相信改變官場文化後「到時會自己（公務員）執生」。雷鼎鳴又提到，香港有需要檢視聯繫滙率制度，認為現時與美元掛鈎不合時宜，香港與中國關係密切，在中美之間「香港無辦法一定揀企中國」。



科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴認為，新政府要「整頓」團隊，做到真正「以結果為目標」，考慮以成績作升遷準則。（資料圖片）

不認同公務員「蠢」 視乎上級指揮及激厲

雷鼎鳴在商台節目《政好星期天》上表示，認同李家超提出「以結果為目標」是正確的核心，新一屆政府需要「整頓」團隊，更改管治文化，「以往政府有任何問題，典型回應係『已按既有程序去做』就當做咗事，按程序本身係無，但唔足夠，跟咗程序問題係咪就解決咗？你解決唔到問題，你跟唔跟程序都唔理啦，係要有懲罰」。

雷又指，以往官員無風無浪便可以升遷，被視為「鐵飯碗」，雖然外界有人評批公務員是「政治白癡」，但他不同意他們是「蠢」，「 如果發揮得好有，係幾醒，好視乎上級指揮及激厲，但精啲嘅人就唔做唔錯囉」，認為要以成績作為晉升指標，「相信到時會自己執生」。

李家超。（張浩維攝）

若美國將香港踢出SWIFT 對美國唔着數

近年中美關係惡化，雷鼎鳴估計未來會繼續惡劣，仍然起起伏伏，香港將會夾在中間，認為未來要檢視「美元掛鈎」，「香港1973年開始同美元掛鈎係正確，適合當時情況，但現時本港與內地經濟關係比較密切，掛鈎制度已不合時宜。」

他又提到，美國在俄烏戰爭爆發後，對俄羅斯實施制裁，包括充公民間及政府資產，是違反美國法律，直指行為「過火」，中國和香港需要有所準備，「若果美國將香港踢出SWIFT，大家攬住死，對美國唔着數，會燒親佢。」

科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴認為現時與美元掛鈎不合時宜。（資料圖片）

香港無辦法一定揀企中國

被問到在《港區國安法》及《基本法》第二十三條立法後，會影響響香港濟及自由排名？雷鼎鳴直指相關排名只是以西方標準作評分，認為毋須刻意追求，但香港最終必須在中美之間作出選擇，「香港無辦法一定揀企中國」，他又批評，「美國、歐洲加埋日本人口只佔全球百分之一，就以為自己係所謂普世價值觀，未來香港人思想上都要有調整。」