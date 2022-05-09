東鐵過海｜會展站開放真興奮　鐵路迷有願望：通車日有人唱生日歌

【東鐵／沙中線 / 通車 / 會展站】東鐵線過海段下周日﹙15日﹚通車，港鐵今日﹙9日﹚舉行會展站開放日，大批持入場券的市民一家大細到場參觀。有小鐵路迷表示，對通車期待已久，今日心情「又興奮又緊張」，更打算通車當日踩單車到上水再乘搭頭班車。另一位鐵路迷則表示，期望港鐵高層當日會唱生日歌，祝賀過海段通車。

不過亦有平時乘坐東鐵線上班的市民表示，轉用九卡車後車廂較過往擠迫，擔心日後通關後會更擠擁。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，相信東鐵線過海的載客量可配合客流轉變，會審視乘客之後的出行模式，但未具體回應客量增長幅度。



▼5月9日港鐵舉行會展站開放日▼



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全日料約5,600人場

東鐵線過海段5.15通車，日前港鐵派發入場券，讓市民在今日佛誕連假最後一日率先進入會展站參觀，全日料約5,600人到場。開放日分個七時段今早10時開始，大批市民於站外排隊。港鐵行政總裁金澤培今早亦有現身於站內，與市民合照留念。

見證多線通車 鐵路迷劉先生：喺會展站通宵等5.15頭班車

年約30歲的鐵路迷劉先生，過往曾乘搭多班頭班車，見證多條線通車，他今早未到6時便到會展站一帶。他形容，這是「最後一次通車」，之後短期內都未有新鐵路項目落成，對通車感到高興，日後過海毋須再乘坐巴士。他續指，14日晚上約10時放工後，便會直接到會展站通宵等候頭班車。

12卡車退役日逢投入服務40年 港鐵車務總監曾唱生日歌

上周五﹙6日﹚劉生亦有乘搭12卡車的尾班車。他表示自小乘搭東鐵「黃頭」火車，對12卡車退役感到不捨。12卡的港鐵中期翻新列車退役當日，同時是該列車投入服務的40周年紀念日，當時港鐵車務總監李家潤曾唱生日歌。劉生笑言：「睇下李家潤博士會唔會唱首生日歌畀我哋啦」。

劉先生表示對通車感高興，今早未夠6時到會展站一帶。﹙黃偉倫攝﹚

小四男生形容又興奮又緊張：通車日踩單車去上水坐頭班車

葉氏一家今早亦參觀會展站。就讀小四的葉小朋友鍾情鐵路，他表示期待到會展站已久，「自從拎咗飛個日就日日諗會睇到咩」，今日希望了解車台月台結構，以及列車行駛方向。他又稱，通車當日會攜帶攝影器材，並打算踩單車前往上水站，再乘搭該站開出的首班南下列。

鐵路迷媽媽嘆轉用九卡車擠迫 憂日後通關人更多

葉太本身乘搭東鐵線上班，她表示轉用九卡車後，車廂較過往擠迫，但車頭、車尾位置仍可上車。不過她亦稱，現時仍未通關，擔心日後中港回復來往後，東鐵線客流會更多，認為現時客流未反映真實情況。

葉小朋友﹙紅衫﹚表示，對通車期待已久，今日心情｢又興奮又緊張｣。﹙黃偉倫攝﹚

曾生今早亦與家人到會展站參觀，他表示平時亦會到會展一帶，通車從天水圍到會展料可節省10多分鐘。不過他同樣擔心通車後令車廂更擠迫，「都有個疑問，既然有個新嘅規劃，點解唔係令個載客量多啲呢」。

曾氏一家今早參觀會展站，曾生不理解為何新線的載客能會下跌。﹙黃偉倫攝﹚

港鐵稱會在繁忙時間加開空車 在指定車站載客

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，東鐵線過海段進入最後準備階段，準備下周日正式通車。對於九卡車的載力問題，他表示新服務使用新信號系統，可按新時間表行駛，列車服務可由原本3分鐘一班車，加快至2.7分鐘一班車，並在繁忙時間增加空車，在指定車站接載乘客。

問到通車後預計會增加多少客流，黃琨暐表示，會繼續審視乘客選擇的路線和出行模式，相信東鐵線的載客量可配合客流轉變。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安表示，2.7分鐘的班次只是繁忙時段，但港鐵未公布非繁忙時段的班次，假如維持疫情期間5至6分鐘一班車，恐怕未來應付客流增長。他又認為，港鐵所預測的可載客能有｢水份｣，但實際運作上現時未必能發揮其全最高運載力。