東鐵過海｜田北辰倡港鐵研上午8半前免費　皇后山建輕軌疏導人流

沙中綫東鐵過海段將於本月15日通車，實政圓桌立法會議員田北辰表示，即使由12卡車減至9卡車，短期內仍能應乎載客量，但未來新界東北發展估算約30多萬人遷入，現時「早鳥優惠」不足以應付，建議港鐵考慮上午8時半前半價，甚至免費。



田北辰又提到，已向政府建議，在皇后山建設輕軌鐵路，經沙田及大圍至荃灣，以疏導東鐵綫人流，讓新界市民直達沙田或大圍，再轉車過海或乘屯馬綫。



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田北辰在無綫節目《講清講楚》指出，沙中綫東鐵列車由12卡車縮減至9卡車，雖然每小時由24班車上升至30班，但載客量仍減少6%至7%，他觀察到以往12卡車「頭尾卡」其實仍有空間，相信採用9卡車後乘客能均勻分布車廂，加上以每兩分鐘一班車，30秒上落客計，認為短期內足以抵消。

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料古洞人口達11萬 新界東北達20萬

不過，以長遠來說，田北辰指政府「一味搬人入去新界」，估計未來古洞會有11萬人口，新界東北會有20萬人口，認為港鐵現時「早鳥優惠」8時15分前出閘享六五折並不奏效，可考慮8時半前半價，甚至由政府補貼，8時半前免費，並加設一班沙田至金鐘的「吉車」，以疏導人流。

實政圓桌田北辰。（資料圖片）

促調整「東平西貴」車票價錢

田北辰分析，中港通關後預期乘客量會增加3000至4000人，港鐵將取消頭等卡車，令每車多80人，大約騰出4%載客量，不過未來沙田至大圍段將成為「樽頸位」，他已向政府建議，在皇后山興建一條輕軌鐵路，經沙田、大圍再出荃灣，每小時20萬人次，供市民過海之用，並減輕東鐵綫負擔。

田北辰又促港鐵盡快解決「同區不同價」、「東平西貴」、「短貴長平」等問題，他舉例指由屯門或上水出發至金鐘，收費分別是27.8或21元，兩者距離相差兩成，但收費相差超過三成，若要維持每公里同等收費，屯門出發車費「唔期望減到21蚊，但應至少減兩成。」