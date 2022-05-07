東鐵過海｜陳帆：施工屢遇挑戰　海底鐵路隧道11件巨型預製件建成

【會展站／東鐵／沙中線】東鐵過海段經歷眾多工程問題，多番延誤，終準備在5月15日通車。運房局局長陳帆於網誌中指出，建造車站及海底鐵路隧道工程遇到不同困難和挑戰。他指出，鐵路隧道需由躉船將巨型預製件拖至維港，需要盡量減少佔用航道時間，並克服惡劣天氣，感謝工程團隊克服困難，令項目得以完成。



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陳帆指，東鐵過海段工程涉及建造會展站、擴建紅磡站和金鐘站兩個現有車站。他指，會展站在灣仔北已發展的地段，須盡快於區內重置受影響的社區設施，又曾於2018年先後3次於會展站工地發現3枚戰時炸彈。惟陳在網誌未重提會展站曾出現沉降而停工，並出現工程問題，承辦商最終被罰「停賽」3個月一事。

由躉船拖至維多利亞港的預製組件。（運房局圖片）

陳帆又提到，連接維港兩岸的海底鐵路隧道採用沉管方法建造，共有11件預製組件，每件重約23,000噸。組件在石澳工場建造後，由躉船拖至維港，並沉放於已平整的海床進行安裝，他說，由於維港是非常繁忙，工程團隊每一段時間只會沉放一件預製組件，亦需克服惡劣天氣，將預製組件拖至受海浪影響較小的位置，並在天氣好轉後才拖至沉放的位置。

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