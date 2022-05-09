外遊｜直擊泰國入境免檢疫　遊曼谷不擠逼　惟一規定恐令港人卻步

踏入後新冠時代，多國今年已逐步重啟旅遊業，准診旅客入境免隔離檢疫。康泰旅行社近日便安排「小編」，親赴泰國曼谷及布吉「探路」，為將來重辦旅行團作準備。



目前泰國的入境手續簡便，酒店價格低廉，景點人流較疫情前稀疏，各方面均顯示為適合旅行的好時機。惟有一點為最大障礙，恐令港人最快須於6月上旬或中旬，才可感受泰國的陽光與海灘。



入境泰國免隔離免檢測

由5月1日起，已接種新冠疫苗的旅客，入境泰國免隔離，抵埗後亦無需再接受檢測。其認可疫苗涵蓋本港注射的兩款疫苗，即科興及復必泰。因此隨着港府放寬回港的檢疫安排，隔離日數由14日減至7日，相信不少港人已蠢蠢欲動出遊。

目前，港人入境泰國僅須準備四個事項：

1）前往泰國的機票；

2）在網上申請泰國簽證（ Thailand Pass）；

3）購買包含新冠病毒住院保障的旅遊保險，保額最少為一萬美元；

4）預訂回港後共七日的檢疫酒店。

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抵埗後下載泰國版「安心出行」

換言之，只須符合入境條件及安排妥當後，港人僅須帶備泰國簽證、機票、護照，抵達機場後填寫入境表格，並下載泰國版的「安心出行」（MorChana），無需隔離及檢測，過關後立即自由活動。

泰國版的「安心出行」操作簡便，下載後只須輸入泰國簽證的相關資料，並上傳針紙便可啟用。小編稱，當地並無強制使用，「鍾意掃就掃」，若擔心感染病毒，可留意進入的場所是否獲得「SHA Plus」認證，代表處所逾七成員工已接種兩劑新冠疫苗。

旅遊區人流估計比疫情前少五成

康泰小編透露，曼谷的情況與本港相近，當地居民及泰國的神像均配戴口罩，僅部份歐美旅客不戴上口罩。惟旅遊區的人流較香港暢旺，但仍以當地居民為主，人流估計相比疫情前減少五成。至於布吉的酒吧則營業至深夜，旅遊氣氛較曼谷濃厚。

小編坦言，現時泰國的旅客數量受疫情影響減少，旅遊體驗確實更開心。惟小區仍未恢復，部份食肆亦提早關門，夜市開放時間至晚上約10時。小編亦提醒，疫情下晚間巴士的班次稀疏，建議旅客若不抗拒，可乘坐嘟嘟車或計程電單車。

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小編推薦曼谷新火車市集及布吉PP島

小編特別推介泰國兩個景點，包括曼谷Jodd Fairs市集，前身為拉差達火車夜市（Ratchada Train Market），曾於疫情爆發期間歇業，後來在去年11月，在步行數分鐘的距離再辦新市集。小編指，新市集的氣氛依然熱鬧，但道路寬闊不再像以往擠逼，更大讚廁所乾淨整潔。

另一個景點為布吉的PP島、瑪雅島及蛋島，小編表示PP島的瑪雅灣（Maya Bay）於4月重開後，當地的保育設施增加，例如島上設有步道避免破壞大自然。不過能夠離開壓抑的香港，久違一睹布吉的藍天白雲，小編亦感到幸運︰「真係好好彩，喺雨季之前嚟到。」

布吉水療酒店低至一晚港幣188元

翻查網上的旅遊預訂平台，乘坐周二的微笑航空，由香港直航至泰國曼谷，連同稅項及附加費，最低需1,277元（港幣，下同）。至於泰國的酒店亦相當便宜，例如座落於泰國市區的諾富特曼谷隆齊素坤逸酒店，一晚只須259元；布吉檳榔度假村和水療中心酒店，更低至一晚188元。

康泰旅行社上月派小編到泰國「探路」，為將來再辦旅行團作準備。（資料圖片）

回港前需到合資格診所接受核酸檢測

惟目前港人旅遊的最大障礙，在於政府規定返港人士，須持有48小時內陰性核酸檢測證明，及出至七晚的檢疫酒店預訂確認書。由於檢測證明須連同ISO15189認可，小編須預約登機前一日，到提供該認可的診所接受檢測，並笑指︰「基本上一講話要求ISO證明，佢就知你係香港人。」

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回港隔離酒店最快6月23日有房 七日包三餐收費逾4000元

想像泰國的陽光與海灘雖然美好，但事實上，網上預訂酒店的平台顯示，5月份檢疫酒店房間已爆滿，最快可預訂的日子為6月23日，僅得五間酒店仍有房間，最便宜的酒店為尖沙咀華美達華麗酒店，連稅後一晚為591元，包早午晚三餐，七日隔離合計共4,137元，遠高於泰國的五星級酒店。換言之，市民除非於泰國逗留兩個月，否則最快於6月上旬或中旬才可出發。

綜上所述，目前泰國剛放寬入境限制，旅客數量仍然算處低水平，酒店及機票價格低廉，為適合外遊的好時機。惟回港後的七日隔離酒店收費數千元，並須提早近兩個月預訂，市民準備行程前須做足功課，以免離港易、回港難。