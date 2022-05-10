港鐵東鐵線全轉9卡列車首個工作天料逼爆　車務主管教搵位上車

港鐵東鐵線上周六（7日）起全部改用9卡列車，隨着佛誕公眾假期結束，今日（10日）是9卡列車全面通勤後第一個工作天。改用9卡車後，現時往市區的南行線車頭，以及北行線車尾位置將有變動，分別各自會少三卡車，乘客可留意「走位」。



由以往的12卡車後改為9卡車，有港鐵內部人士曾估計，即使加密班次，但車廂仍有機會逼爆。因此在繁忙時段期間，乘客或要預留足夠時間，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指出，早上南行線列車人流在頭幾個車廂會較集中，所以不想上車難，可走到較後車廂。



▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼



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12卡變9卡 減少位置南北有別

俗稱「烏蠅頭」的12卡車在大批鐵迷歡送下，於上周五（6日）起正式退役。東鐵線在5日7日已全線採用新的9卡車。

轉用9卡車後，現時往市區的南行線（往紅磡站方向）的車尾位置將不變，而車頭將會少3卡車；而北行線（往上水方向），車尾則會少3卡車，即車頭位置不受影響。乘客可留意「走位」，以免屆時在月台空等。

港鐵12卡列車5月6日開出最後一班後，由5月7日起全部改行9卡列車，而今日則是首個工作日。（資料圖片／歐嘉樂攝）

將配合新行車表 內部人士料仍有機會逼爆

早前港鐵曾表示，東鐵將分兩階段「提速」，當中在首階段，即5月7日起全線採用新列車後，新列車將配合新行車時間表，於早上繁忙時間，由上水至紅磡每程車可快約5分鐘。而第二階段，在5月15日起，當東鐵過海段通車，上水至紅磡的每程時間可再進一步縮短，屆時可加快約8分鐘。

不過，有港鐵內部人士曾透露，改由9卡車後，由於較從前少3卡列車，料接載能力大減近四分一，估計即使加密班次，但車廂仍有機會逼爆。

▼東鐵列車演變▼



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港鐵車務總管：早上南行人流集中前頭車廂

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐接受傳媒訪問時則指，不少乘客習慣到達月台後，便在附近找位置候車，特別是早上南行線列車，人流在頭幾個車廂會較集中。他表示，為了分散人流，會在車站大堂起開始分散人流，特別在上游車站，會安排指示及職員引導乘客往月台較少人的位置上車。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼

