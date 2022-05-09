疫情｜增233確診　89歲染疫婦亡　集中追蹤高危地方個案防爆發

本港新冠肺炎疫情回落。衞生防護中心公布，今日（9日）新增233宗確診個案，是自2月4日以來的新低。今日新增個案中包括120宗核酸檢測陽性個案、及113宗快速檢測陽性個案，確診個案中有33宗輸入個案。死亡個案方面，醫管局公布，昨（8日）有一名確診病人離世，為89歲女病人。



被問到現時個案追蹤工作與今年初是否有所不同？衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認是有分別，主因是現時進入食肆時要出示疫苗通行證，情況已大為不同，強調追蹤的目的是希望避免出現大型爆發，故目前追蹤工作主要是集中在高危地方，如食肆、老人院舍及學校等，亦會觀察公司、工作場所有否出現爆發。



第5波染疫死亡人數達9134宗

張竹君今日公布，新增233宗確診個案，而當局為80宗個案進行基因分析，全部均懷疑是Omicron變種病毒。而輸入個案方面則有33宗，有19宗是抵港時在機場採樣發現，當中有五宗個案是乘搭CX845到港；而14宗個案是在檢疫酒店中發現。第五波累計有119.41萬宗陽性報告，其中核酸檢測陽性為74.7萬宗、快速測試陽性為44.71萬宗。

死亡個案方面，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，昨日新增一名89歲確診女病人離世，她沒有疫苗接種記錄。張竹君則指，第五波死亡總數為9134宗，包括3768名女病人及5366名男病人，年齡中位數為86歲，死亡個案整體病死率為0.765%。

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衞生防護中心︰有機會出現超級傳播

被問到當局現時的個案追蹤工作，張竹君指就全部近日社區個案亦會找出確診至前兩日的記錄，包括安心出行上載資料，「我哋睇番安心出行，尤其食肆有無爆發；就算去過同一間食肆，睇番時段有無重叠」，亦會觀察確診人數是否屬爆發情況，並再作跟進。她亦表示，因現時社區已有一定程度的個案，而市民在食肆中均除下口罩，「有機會出現超級傳播，我哋唔想見到」。

至於為什麼懷疑出現爆發情況的火鍋店牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋並未有停業，與及當局要求食肆停業的準則是甚麼？張指出現時爆發的餐廳，當局會逐間食肆審視其情況，例如有沒有傳播、感染人數、傳播模式、座位遠近及發病時間等，再決定會否要求餐廳停業。

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若工作地點出現爆發亦會進行追蹤

她又表示，工作地點亦會進行個案追蹤工作，例如有三個或以上人士在同一公司感染，亦會觀察是否在公司的接觸引起傳播，還是從家人感染，而工作地點方面暫時沒有特別情況要公布。被問到有醫生建議進入食肆前要先進行快速檢測，張竹君沒有正面回應，僅指現時學校要求學生及教職員做快速檢測才可入學，希望在學校層面防止爆發。

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