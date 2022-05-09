疫情｜元朗牡丹金閣尚品火鍋廚師中招　群組擴大至12人染疫

本港今日（9日）新增233宗個案，當中元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組繼續擴大，今日再多一人中招，屬於該餐廳的廚師，至今已累計12人染疫。



衞生防護中心重申，當局已在餐廳採集環境樣本，惟找不到環境因素導致傳播，而感染人士當日坐在大堂中央，故相信涉及短距離的空氣傳播，早前已要求食肆清潔消毒。



▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」早前已有11人染疫。經調查後，發現其中一名被列為密切接觸者的染疫家人，早前亦去過餐廳用膳。換言之，在早前公布的11名患者中，有9人是食客；另有1宗是家人，1宗是院舍的同事。

新增一名廚師染疫

此外，「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」今日再新增1宗個案，涉及該餐廳的廚師，即「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組至今有12人中招。涉事廚師在5月1日曾上班，已打3針疫苗，最後工作日期是5月5日。他在5月8日起喉嚨痛，快測後陽性。

張竹君表示，他5月5日已沒有上班，故其僭伏期似乎「長咗少少」，加上他在5月6日至8日均曾在社區活動，故不排除有機會在社區感染，須等待全基因分析的結果。

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138名食客強檢結果陰性

張又指，192名要接受強檢的食客中，有138人的結果為陰性。她解釋，根據強檢公告，相關食客可以在今日或昨日完成檢測，估計有人可能今日才檢測，故暫未有結果。

至於48名員工中，當中44人結果為陰性，3人仍在等候報告。至於餘下1位，則是今日公布染疫的廚師。

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