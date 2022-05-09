疫苗｜港府認可吉爾吉斯斯坦接種紀錄　持證明者5.11起可登機來港

食物及衞生局今日（9日）公布，已與吉爾吉斯斯坦政府完成商討，將認可吉爾吉斯斯坦發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由周三（11日）凌晨零時起實施，持有由吉爾吉斯斯坦相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港。



▼5月1日 非香港居民准入境▼



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港府今日指，由5月11日凌晨零時起，持有由吉爾吉斯斯坦相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港，而有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

當局強調，本港對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留任何海外地區的人士，必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港。港府亦將會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。

▼港府發出認可疫苗接種紀錄地區或機構名單▼



認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件，或香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種紀錄。

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