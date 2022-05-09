佛誕｜康文署兩日假期發近3300次勸諭 兩人違口罩令共罰一萬元
撰文：勞敏儀
出版：更新：
康文署在佛誕假期加強巡查轄下場地，由昨日至今日（8及9日）下午四時，在轄下場地進行超過6,000次巡查，共發出近3,300次口頭勸諭，並向兩名違反口罩令人士發出定額罰款通知書，料有關人士合共被罰款一萬元。
康文署在佛誕假期聯同相關部門加強巡查轄下場地，要求場地使用人士遵守規定，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。
發言人提醒市民切勿鬆懈，繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下有關公眾地方羣組聚集的人數限制現時為四人；另外根據第599I章，任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。
▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼
+15
放寬防疫｜拯溺工會：康文署強行縮減救生員編制 憂水上安全成疑康文署泳池周四不重開 部分最快要等到5.12 署方：需時抽驗水版消息：6間長者暫託中心5.14停運 體育館「功成身退」將還康文署審計報告｜運動場較標準少4.6個 租場甩底無解釋仍獲康文署放生打擊炒場｜康文署5月推新措施 一個月內兩次違規 罰停租場90日重開康文署場地「炒場」再現 籃球教練指有時段炒貴至1800元