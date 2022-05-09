佛誕｜康文署兩日假期發近3300次勸諭　兩人違口罩令共罰一萬元

康文署在佛誕假期加強巡查轄下場地，由昨日至今日（8及9日）下午四時，在轄下場地進行超過6,000次巡查，共發出近3,300次口頭勸諭，並向兩名違反口罩令人士發出定額罰款通知書，料有關人士合共被罰款一萬元。



康文署在佛誕假期聯同相關部門加強巡查轄下場地，要求場地使用人士遵守規定，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。

發言人提醒市民切勿鬆懈，繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下有關公眾地方羣組聚集的人數限制現時為四人；另外根據第599I章，任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。

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