復課｜何栢良指師生快測陽性符預期　復活節人流增料個案周末呈現

全港小學昨起可率先恢復面授課，首日有14名學生及1名教師快測陽性，其中12名學生來自同一國際學校。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，確診數字仍合乎預期，料當其餘學校全面復課，個案會進一步上升，故需留意復課後的學生活動及整體社區人流。

他又認為，學生每日快測不是長期措施，亦不能取代疫苗接種，呼籲當局把握時機在本月內「谷針」，推高兒童接種率。



▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼

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何栢良在港台節目《千禧年代》表示，本月首三星期，政府公布3至11歲累計約有3,000宗確診個案，至近期每日相關年齡層的確診個案降至約數十宗。他認為昨日復課後，15宗師生快測陽性數字仍符預期，相信其餘小學陸續復課後，陽性個案會上升，故需留意復課後的學生活動及整體社區人流。

何︰每日快測不能取代疫苗接種

被問及學童可否改為晚上做快測，何栢良指夜晚的病毒量最低，最理想時段是早上。他認為，學生每日上學前做快測，有助減少校園爆發群組，但未必可靠每日快測攔截所有病毒，亦不贊成以每日快測作為長期措施，取代疫苗接種。

他解釋，現時仍有19萬名3至11歲兒童未曾接種疫苗，本月平均每日只有約1,200名學童打針，形容情況不理想。他建議，當局應集中在本月「谷針」，期望每日有一萬名兒童打針，短時間內推高接種率。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



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短時間內難掌握是否大反彈

至於疫情走勢，何栢良認為疫情整體向下走，但假期一般做檢測的人數較少，加上外出人流增加，病毒傳播料較多，相信多了市民自行做檢測或求醫等，感染個案將於本周末反映。至於是否出現大幅度反彈，他認為難以在短時間內見到，例如農曆新年後，病毒在社區快速傳播至從數據反映升幅，一般滯後約兩星期才反映情況。