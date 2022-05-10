亞運延至明年舉行　霍啟剛指運動員壓力大　香港單車隊部署被打亂

原定9月10日開幕的杭州亞運會，將延期至明年舉辦。體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奥委會副會長霍啟剛今早（10日）在電台節目表示，理解內地的決定，但香港單車隊已在內地集訓，延期將打亂他們的步署，惟可喜的是部份運動員獲得多一年的時間準備選拔。



霍又建議，政府應以更科學的方式訂立防疫規定，例如網球及獨木舟的運動員，與他人的距離較遠，但處所仍被「一刀切」關閉，因此期望政府當局多聆聽業界聲音。



霍啟剛︰理解亞運會延期的決定

霍啟剛於電台節目《千禧年代》表示，雖然上海及杭州等地的個案數字有回落跡象，但內地當局仍要控制疫情，而亞運會涉及數萬名運動員、數十萬名觀眾，因此理解內地延期的決定。他亦透露，已向本地運動員及教練了解情況，例如單車隊因疫情及檢疫安排，已在內地集訓，指延期確實打亂他們的步署。

不過霍認為，第五波疫情下，本港運動處所關閉，亞運會延期變相讓運動員獲得多一年的培訓，有更多時間準備選拔，惟原來已選拔的項目則需重新開始。他亦指，以往運動員可隨時往返本港及外地作賽，現時每離開香港則需時數個月，「對佢哋嚟講壓力好大。」

今年初一刀切停處所 體育界憂斷層

此外，疫情對運動界的影響不僅於此。霍指，由於今年初「一刀切」暫停運動處所，雖然本港頂尖運動員所屬的體育學院可獲豁免，但對於非全職或青年運動員，則代表所有訓練暫停，因此體育總會及教練均擔心出現斷層的情況。「運動唔係今日練聽日就有成績，十年功需要長年累月不停訓練。」

體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奥委會副會長霍啟剛表示，理解內地的決定，但香港單車隊已在內地集訓，延期將打亂他們的步署，（資料圖片／龔嘉盛攝）

政府無考慮不同運動的風險程度

霍強調，明白政府當時擔心變種病毒的傳播力，但他希望亦能取得經濟活動的平衡，以更科學的方式訂立防疫規定。他舉例指，網球及獨木舟，運動時與其他人的距離較遠，但該批運動處所仍然被關閉，又或者視乎健身室的面積及人數比例，設立不同等級，以逐步關閉或放寬，或決定可使用的器械。他認為，政府當局並無考慮不同運動的風險程度，期望康文署能與食衞局緊密溝通，亦聆聽業界的意見。

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