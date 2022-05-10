亞運延至明年舉行　霍啟剛指運動員壓力大　香港單車隊部署被打亂

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

原定9月10日開幕的杭州亞運會，將延期至明年舉辦。體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奥委會副會長霍啟剛今早（10日）在電台節目表示，理解內地的決定，但香港單車隊已在內地集訓，延期將打亂他們的步署，惟可喜的是部份運動員獲得多一年的時間準備選拔。

霍又建議，政府應以更科學的方式訂立防疫規定，例如網球及獨木舟的運動員，與他人的距離較遠，但處所仍被「一刀切」關閉，因此期望政府當局多聆聽業界聲音。

霍啟剛︰理解亞運會延期的決定

霍啟剛於電台節目《千禧年代》表示，雖然上海及杭州等地的個案數字有回落跡象，但內地當局仍要控制疫情，而亞運會涉及數萬名運動員、數十萬名觀眾，因此理解內地延期的決定。他亦透露，已向本地運動員及教練了解情況，例如單車隊因疫情及檢疫安排，已在內地集訓，指延期確實打亂他們的步署。

不過霍認為，第五波疫情下，本港運動處所關閉，亞運會延期變相讓運動員獲得多一年的培訓，有更多時間準備選拔，惟原來已選拔的項目則需重新開始。他亦指，以往運動員可隨時往返本港及外地作賽，現時每離開香港則需時數個月，「對佢哋嚟講壓力好大。」

今年初一刀切停處所　體育界憂斷層

此外，疫情對運動界的影響不僅於此。霍指，由於今年初「一刀切」暫停運動處所，雖然本港頂尖運動員所屬的體育學院可獲豁免，但對於非全職或青年運動員，則代表所有訓練暫停，因此體育總會及教練均擔心出現斷層的情況。「運動唔係今日練聽日就有成績，十年功需要長年累月不停訓練。」

體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奥委會副會長霍啟剛表示，理解內地的決定，但香港單車隊已在內地集訓，延期將打亂他們的步署，（資料圖片／龔嘉盛攝）

政府無考慮不同運動的風險程度

霍強調，明白政府當時擔心變種病毒的傳播力，但他希望亦能取得經濟活動的平衡，以更科學的方式訂立防疫規定。他舉例指，網球及獨木舟，運動時與其他人的距離較遠，但該批運動處所仍然被關閉，又或者視乎健身室的面積及人數比例，設立不同等級，以逐步關閉或放寬，或決定可使用的器械。他認為，政府當局並無考慮不同運動的風險程度，期望康文署能與食衞局緊密溝通，亦聆聽業界的意見。

▼東京奧運市民在商場為港隊代表打氣▼

+14
楊德強指市民反應熱烈　政府積極考慮轉播明年亞運及巴黎奧運調查指七成港人撐本港發展電競　兩成人不知電競將成杭州亞運項目審計報告｜轟亞運泳隊選拔不公　王敏超：屬誤會　已向政府解釋亞運泳隊選拔不公惹爭議　港協暨奧委會：首要考慮泳手國際賽排名
新冠肺炎
亞運
霍啟剛
香港運動員
運動
你可能感興趣