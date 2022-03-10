伊院急症室主管爆喊　何婉霞：知前線同事努力　四分一病人已轉院

第五波疫情嚴峻，前線醫護工作量不勝負荷，伊利沙伯醫院急症室主管、顧問醫生何曉輝昨日在員工大會上不禁感觸落淚。醫院管理局總行政經理何婉霞在今日（10日）記者會上稱，過去兩個月疫情嚴峻，知道很多前線同事「好努力嘗試幫助病人」。她又說不止伊利沙伯醫院，各聯網定點醫院都十分幫忙。



何婉霞又透露，目前伊院已有逾四分之一病人轉院或出院，餘下病人會陸續轉去其他醫院，她強調院方只會轉移情況允許及穩定的病人，兒科或深切治療部等病人，將會繼續在伊利沙伯醫院留醫。伊院會繼續進行急症手術，預約手術則會轉去6個聯網醫院



病人無法入院留在急症室

醫管局前日宣布將伊利沙伯醫院轉為接收確診者的指定醫院，為了令前線人員熟悉相關安排，該院昨日召開員工大會，其中何曉輝負責解說轉移病人及日後安排的細節，但他在開始發言時提到，不少病人因無法入院，唯有留在急症室，令同事們「捱得好辛苦」，之後他感觸落淚，泣不成聲，在旁的伊院行政總監張復熾輕拍其肩膀安慰。

伊院逾四分之一病人已轉院或出院

何婉霞在記者會上亦提到，伊利沙伯醫院仍在安排病人轉院，呼籲市民盡量配合工作，如非緊急情況，不要前往伊利沙伯醫院急症室，不要加重醫護負擔及阻礙轉移病人，病情輕微病人應到指定診所求醫。

何婉霞續指，已安排了逾四分之一的病人轉院或出院，餘下病人會陸續轉去其他醫院，60名適合轉往私家醫院的病人，私院初步會確認會接收其中20人，院方會繼續與私院商議，轉移餘下的病人。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



+ 6

兒科或深切治療部病人不會轉院

何婉霞亦澄清，伊利沙伯醫院會繼續進行急症手術，預約手術會轉去6個聯網醫院，院方只會轉移情況允許及穩定的病人，兒科或深切治療部等病人，將會繼續在伊利沙伯醫院留醫。

對於有染疫醫管局員工核酸檢測後，在快測平台申報卻未收到隔離令，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，有機會系統收到核酸檢測時已視為確診個案，所以呈報快測平台後不再重複發隔離令，對於這類滯後個案，將會安排核實收取證明。