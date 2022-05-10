外傭荒｜業界反駁羅致光「露曙光」論　外傭薪金仍處$6500天價位

第五波下港府推出航班熔斷機制，大批菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光日前撰文形容「外傭荒，露曙光」，但香港僱傭代理協會主席張結民及香港僱傭公會主席陳東風今日（10日）分別於電台節目表示，目前有1.6萬名外傭等待來港，外傭供應仍然緊張，薪金維持6,000元至6,500元，估計最少多5,000名外傭到港，價位才有望回落，業界希望政府取消熔斷機制及容許抵港外傭居家隔離，減低導致供應緊張風險及紓緩僱主財政負擔。



僱傭代理協會促取消航班熔斷機制 准外傭選非政府指定檢疫酒店

香港僱傭代理協會主席張結民表示，本港外傭供應仍然緊張，目前聘用薪金已升至6,000至6,500元，須照顧長者或殘障人士的外傭叫價更高，他估計，最少須額外聘用5,000至10,000名外傭平衡市場，才可能重返至法定水平的4,630元。現時航班隨時被熔斷，檢疫酒店亦爆滿，他建議政府應取消航班熔斷機制，並容許他們選擇非政府指定的檢疫酒店，以方便僱主照顧和接洽外傭來港。

僱傭公會籲七日隔離檢疫減至三日

香港僱傭公會主席陳東風則表示，四月份共逾6,000個外傭到港，為僱主提供莫大幫助。他指，上月未曾觸發熔斷機制，因當地疫情緩和，確診數目維持每日數百宗，認為以人口數目達香港約15及30倍的國家而言，為非常少的確診數字。

陳引述最新的統計數字，目前有1.6萬名外傭正等待申請簽證來港，希望政府加快處理的速度，並提高檢疫酒店的供應量。他解釋，按目前速度須最少三個月，該批外傭才可到港。他亦建議政府將七日隔離檢疫減至三日，又指目前菲律賓及印尼來港的航班。每周僅一至兩班，建議增加航班。

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