食肆快測｜食客須持陰性證明不切實際　黃傑龍︰等同全民每日自檢

第五波疫情放緩之際，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組卻繼續擴大，多一名廚師中招下累計12人染疫，源頭未明餐廳卻沒停業。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今早（10日）於港台電目表示，目前每日有200至300宗個案，認為「牡丹金閣」12宗個案只佔當中的1%，其他地方亦可能有群組爆發，認為食肆被廣泛報道，因餐飲業做足「安心出行」及「疫苗通行證」。黃亦指，食肆堂食前須出示快測證明為不切實際，指香港每日有數百萬人上班，等同於全民每日自願檢測。



▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



牡丹金閣只佔每日個案1% 黃傑龍指無須收緊食肆防疫

黃傑龍今早表示，雖然該群組累計12宗個案，以過往的準則雖然嚴重，惟目前每日仍有200至300宗個案，認為12宗個案只佔當中的1%，「即係有99%唔係呢度發生。」他指，目前僅得一間食肆爆發群組，不需要收緊防疫措施，並認為該店的群組被發現，原因是餐飲業認真執行「安心出行」及「疫苗通行證」，才得以發現個案。

黃質疑另外的99%個案，例如超市、做運動等，或任何地方，均可能有群組爆發，惟大家不知道而已。他其後亦說︰「大家咁緊張報道佢，係因為我哋餐飲業做得最足安心出行。」

12宗個案只佔每日1%，即係99%唔係呢度（牡丹金閣）發生，超市、做運動或任何地方均可能有群組爆發，該群組被發現係餐飲業認真執行「安心出行」及「疫苗通行證」......大家咁緊張報道佢，係因為我哋餐飲業做得最足安心出行。 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍

黃傑龍指，食肆堂食前須出示快測證明為不切實際，指香港每日有數百萬人上班，等同於全民每日自願檢測。（資料圖片／歐嘉樂攝）

數百萬人上班須堂食 業界無法確定證明是否來自當日檢測

昨日有專家建議市民到食肆堂食出示快測陰性證明，他稱市民現時並未恐慌，又認為實行上不切實際。他解釋，香港每日有數百萬人上班，當中大部份需外出飲食，因此堂食前出示快測陰性證明，等同於全民每日檢測；而食肆亦無法確定市民出示的證明，是否於當日檢測，認為對全港市民及食肆均帶來影響。他估計政府不會接受該建議︰「都係一個專家意見，但政府冇回應。」

香港每日數百萬人上班，大部份需外出飲食，堂食前出示快測陰性證明等同於全民每日檢測，食肆亦無法確定市民出示的證明，是否於當日檢測......都係一個專家意見，但政府冇回應。 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍

黃補充指，目前餐飲業員工每三日須快測一次，政府當局亦嚴格執行，食環署提供相關指引並經常巡查，要求員工出示證明，包括已填寫姓名、日期的記錄；若個別食肆不跟從將受到檢控。但他亦指，法例上並無列明記錄須上載至食肆老闆。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼

