兩男群毆疑為警察青年　官嘆雨傘由反強權標誌淪欺凌工具　囚26月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-23 13:55

前年11月「三罷」行動期間，男學生在銅鑼灣示威現場被示威者發現警察標誌的水樽和頸繩，被誤以為便衣警，遭他的中學學弟和另一男子「私了」毆打。該兩名青年早前承認暴動及傷人兩項控罪，案件今（23日）於西九龍法院被判刑，法官稱雨傘曾標誌反對強權，後來卻成了欺凌弱勢的工具，被用以「遮掩真相、逃避刑責」，惟練官稱社會仇警情緒因警暴所致，但這是由示威者引起，最後判二人入獄2年2個月。

被告王家俊（23歲，學生）及李樂恆（21歲，酒吧侍應），承認於2019年11月13日在銅鑼灣東角道金百利廣場地下參與暴動，並非法及惡意傷害事主X。

30人參與圍毆以傘遮掩施暴者

法官練錦鴻裁決時表示，事主X被跟蹤至被圍毆歷時數分鐘，事件有30多人參與，出手的有10多人，有人以傘遮掩施暴者惡行，部份人用傘柄打X。兩名被告極之賣力襲擊X，X亦遺失財物。他們襲擊X的唯一動機是因為他被誤會是警員，次被告曾向示威者澄清他不是警員，但就算他是警員，在現場搜集證據，也是法律容許的。

次被告李樂恆是事主X的中學學弟，他求情稱曾在現場為X澄清，但之後卻反被示威者挑釁下向X施襲。(資料圖片)

示威者漸變得和暴政相同

練官指，案發時社會極之動盪不安及有不同衝突，初時有頭腦較冷靜的示威者表達不滿，惟後來和平抗爭不幸地漸被暴力示威騎劫，以為違法可以達義。他們破壞財產、擾亂秩序及縱火，到最後變得和暴政相同。

宣洩不滿令爭取事物變得模糊不清

練官指出，他們不容許他人自由，也是另一種暴政，對異己使用暴力，予以滅聲。他們為了宣洩個人及社會不滿，爭取的事物變得模糊不清，甚至有人主張攬炒，以破壞本港多年經營所得，惟無人提出之後建設方案，故警方須執法回覆社會安寧。他稱，若警方行使過度暴力和犯法，被定罪會受到較嚴厲刑罰，本案事主是不幸成為示威者不滿警方的宣洩對象。

雨傘曾是反對強權的標誌，後來卻成了欺凌弱勢的工具，用以遮掩真相、逃避刑責，這情況在2019年屢見不鮮。 法官練錦鴻

霸凌行為滅聲道德上難辯解

練官續指，兩名被告的行為是霸凌和欲以滅聲，在法理及道德上難以辯解。他們在繁忙的銅鑼灣隨便包圍遊人，作出不合理要求並毆打他，損害本港聲譽。他稱，雨傘曾是反對強權的標誌，後來卻成了欺凌弱勢的工具，用以「遮掩真相、逃避刑責」，這情況在2019年屢見不鮮。示威者稱要反抗強權，但他們不比對方高尚，他強調本案行為不被社會和法律容許。

仇警情緒實由示威者引起

練官認為次被告有點奇怪，他即認出事主是其學長，並澄清X並非警察，後來卻襲擊事主，其扭曲邏輯似乎有問題，未能解釋。他指出社會因警方使用暴力出現仇警情緒，但這是由示威者引起，因果關係有如「小狗追自己尾巴」令人難以明白。他就暴動罪和傷人罪分別以42個月及24個月為量刑起點，因被告認罪扣減三分一刑期，及就報告正面酌情扣減2個月，同期執行，判兩人監禁2年2個月。

法官練錦鴻稱示威者的仇警情緒，其實源於示威者，其因果關係有如小狗追自己尾巴。(資料圖片)

示威者要求搜查事主背包

案發前一晚的9時許，大批示威者於銅鑼灣崇光百貨外聚集，21歲的男學生X出於好奇在附近觀看有人掘磚和堵路，他決定離開時被示威者尾隨和偷拍，其後約10名示威者包圍，X更被指是便衣警，眾人要求檢查X的背囊，但X拒絕。

X在金百利廣場被約30名示威者包圍，他從人群中認出中學學弟，即次被告，在人群當中，X嘗試離開不果，當時戴上面巾的次被告遊說X展示背囊內的物品，最終X背囊內的物品亦有被示威者倒在地上。

首被告曾踢及打事主後腦

示威者發現X有一個警察機動部隊標誌的水樽，以及一條印有「Hong Kong Police」的頸繩，就對X拳打腳踢，X被打至不支倒地，有人打開雨傘遮掩襲擊行為。旁觀的次被告加入拳打腳踢X，拉開一名保護X的男子。X站起來後再被以雨傘施襲，首被告腳踢X並打他的後腦；次被告則踢X的下半身和多次打X的頭，又用雨傘打他。X事後發現耳有瘀傷，頭皮有血腫，也遺失手機和證件。

兩被告均稱已有悔意

辯方求情稱兩人沒有案底，無暴力傾向並有悔意。首被告想成為運動教練，打算修讀社科學位，而次被告因控制不到情緒犯案，還押期間再三反省，他們重犯機會低。

案件編號：DCCC 508/2020