TG現煽動暴動頻道　官排除機械人帳戶或盜用身份　裁管理員罪成

通訊程式Telegram在2019年出現一個帳名為「SUCKER」殷開設，名為「SUCK Channel」的公開頻道，該頻道除了多次鼓吹他人破壞及縱火等外，亦有炸彈製造及施用毒藥等資料，警方事後拘捕一名電腦技術員，指他利用該頻道發放煽惑他人犯罪，技術員否認指控，並質疑警方取證不當。案件今（20日）在西九龍法院裁決，法官指群組內對話人性化，排除機械人帳戶的可能性，又認為被告具網上保安意識，排除他人盜用其帳戶情況，裁定被告7項串謀煽惑罪成，包括煽惑刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品為使他人身體受嚴重傷害，其餘18項交替控罪則毋須處理。

被告原被控25項控罪

被告伍文浩（26歲，電腦技術員）原被控25項罪名，指他串謀煽惑他人干犯多種罪行，包括刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品、及為使他人身體受嚴重傷害等，現只裁定7項罪成。

警方指「TG頻道SUCK Channel」煽動他人犯法。（資料圖片/黃穎津攝）

頻導有15名管理員

法官許肇強指，被告為帳戶「SUCKER」的唯一擁有人及頻道管理員，質疑他若沒有參與發佈煽惑訊息，為何要從陌生人手中接管「SUCKER」帳戶？又指雖然頻道至少有15名管理員，但頻道訊息需要「SUCKER」帳戶才可以進行發佈，或授權發佈，認為他必然與他人串謀發佈頻道內的煽惑訊息。

對話人性化 非機械人帳戶

法官又排除「SUCKER」帳戶屬機械人帳戶的可能性，指帳戶與其他人的對話人性化，更涉時事、社會事件，用上「狗」、「裝修」等字句，相信非由機械人所撰寫。

帳戶設雙重認證可見被告重視保安

法官亦指，不相信帳戶曾有人盜用或假冒，認為被告絕不容他人假冒他，而且他有權刪除訊息，或踢走假冒人士；從被告就「SUCKER」帳戶所設的雙重認證等，可見被告對保安的關注，不可能容許他人盜用帳戶。

即使訊息非被告發放仍有授權他人提供

法官認為，被告必然知道有人在頻道內發放大量非法訊息，亦曾以「SUCKER」名義發佈非法訊息，即使他沒有自行發放非法訊息，但他仍有授權他人、提供平台以發佈大量煽惑訊息，或對有關訊息視而不見，容他人發佈非法訊息達9個月之久，裁定他曾與他人達成犯罪協議發放煽惑訊息。

法官排除「SUCKER」帳戶屬機械人帳戶的可能性，指帳戶與其他人的對話人性化，提及時事、社會事件，又會用上「狗」、「裝修」等字句，相信非由機械人所撰寫。

涉案頻道於2019年8月成立

控方指涉案的「SUCK Channel」，於2019年8月20日由一個名為「SUCKER」的帳戶，在社交程式Telegram建立，該頻道成立後多次發布訊息，鼓勵網民干犯刑毀和縱火等刑事罪行，被告是一個可管理該頻道的人。

被告作為頻道管理員未有刪除問題訊息

控方指，多個用戶在頻道發佈大量非法煽惑他人犯罪的訊息，被告作為頻道的擁有人和管理員，不但沒有修改和刪除部份帶煽惑成份的訊息。他亦曾以「SUCKER」名義，於頻道發布至少18條非法煽惑的訊息。

涉及訊息包括燒狗宿舍

控方指頻道內至少出現42條煽惑訊息，包括煽惑他人在警察宿舍縱火，被告的帳戶又曾發出如：「為聽日11.13晨曦行動繼續罷工鋪路」，和「燒狗宿舍」等，另外亦有串謀煽惑他人在西九龍高速鐵路站公眾妨擾，及提及「封印高鐵大行動」等。另有其他用戶發出如「掟黑警氣油彈」等訊息。

亦有煽惑他人到中大帶參與暴動

控方指這訊息顯示被告串謀煽惑他人在香港中文大學一帶參與暴動。被告在2020年8月26日被捕。

辯方在審訊中指警方取證不當，控方卻指被告如兼任電台老闆和行政總裁，須24小時不停廣播煽惑訊息。

案件編號：案件編號：DCCC212/2021