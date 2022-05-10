沙田衝突遭咬斷手指　警長入稟向港大畢業示威者索償

警長於2019年7月沙田新城市廣場一場衝突中，遭一名參與當日示威的港大畢業生咬斷無名指指頭，手術後亦無法駁回。警長日前入稟高等法院，要求該示威者作出賠償，但未有交代金額。



原告梁啟業，被告是杜啟華。入稟狀指，事件發生於2019年7月14日晚，杜在新城市廣場一店舖外襲擊梁，令梁受傷及造成損失，梁因而要求賠償。

杜是港大畢業生，主修食物及營養科學系。在事發當日於沙田新城市廣場的衝突中，杜被多名警員制服時，曾作出激烈反抗，並咬斷警長梁啟業右手無名指的前端，梁的手指頭因而出現粉碎性骨折，雖然被咬斷的斷指在當場被尋回，惟最終未能成功駁回。杜當場被捕，並被控襲警、傷人及擾亂秩序等罪名，去年被裁定罪成被判入獄5年半。

案件編號：HCPI 94/2022

2019年7月14日沙田衝突的情況。(詳看下圖)