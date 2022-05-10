航拍限制飛行區曝光　中聯辦、國安公署「禁飛」　警察遊樂會上榜

民航處今日（10日）推出專為小型無人機（俗稱航拍機）而設的電子資訊系統，以助公眾一站式進行註冊和獲取安全操作知識、相關規定文件和指引，並能檢視最新的限制飛行區。

參考網站公佈的限制飛行區範圍，多個紀律部隊的辦公地點納入航拍機「禁飛區」，例如警署、新屋嶺扣留中心等。此外，警官會所、警察體育遊樂會等同樣禁飛。禮賓府、中聯辦、國安公署辦公室亦上榜。

處方指，限制飛行區將於5月13日刊憲，並將在6月1日起即時生效。



民航處今日（10日）宣布推出，小型無人機電子平台「SUA一站通」供市民註冊。（民航處網頁截圖）

警官會所、警察體育遊樂會納限制區

參考網站公布的無人機限制區地圖，本港不少地區被劃為「禁飛區」，除機場、維港、軍營、監獄等敏感地方外，不少警務設施亦被列為「禁區」，例如全港47間警署、多個警崗、灣仔警察總部、新屋嶺扣留中心、缸瓦甫警察訓練設施、香港警察學院等。而警官會所、警察體育遊樂會等同樣被禁。

除了警隊外，不少紀律部隊的辦公地點亦上榜，例如消防總部大廈、灣仔懲教署總部及入境事務處總部，以及現正興建的將軍澳入境事務處總部等。

民航處小型無人機電子平台「SUA一站通」，列出本港航拍機禁飛範圍。(SUA一站通網頁截圖)

涵蓋山頂盧吉道一帶

此外，禮賓府、律政中心、立法會大樓、政府總部同樣被劃為限制飛行區。現正在大角咀海帆道興建的中央駐港國安公署辦公室，以位於西環的中聯辦亦被「禁飛」。

而國安公署在2020年7月8日以銅鑼灣維景酒店作臨時總部，及後公署又租用北角城市花園及西營盤港島太平酒店，該三處亦同樣限制飛行。

另外，限止飛行區亦包括不少郊遊勝地，例如大東山、鳳凰山、扯旗山等，當中扯旗山的範圍將涵蓋山頂盧吉道一帶。

民航處發言人表示，政府在《民航條例》下訂立附屬法例《小型無人機令》，為小型無人機設立規管框架，新法例今年6月1日生效。市民可透過新推出的電子平台「SUA一站通」，進行註冊和獲取安全資訊，為符合新規定作好準備。