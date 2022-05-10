無人機｜民航處推電子平台供市民註冊　為6月新法例生效作準備

無人機盛行，政府早前刊憲修改《小型無人機令》有關小型無人機使用準則，新法例將於6月1日正式生效，除標準甲一類操作外，規定所有小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。民航處今日（10日）宣布推出小型無人機電子平台「SUA一站通」，市民可透過平台進行註冊和獲取飛行區的安全資訊，為新規定作準備 。



民航處今日（10日）宣布推出，小型無人機電子平台「SUA一站通」供市民註冊。（民航處網頁截圖）

為把握小型無人機應用的巨大潛力，同時保障航空和公眾安全，政府去年曾刊憲為小型無人機設立規管框架，按小型無人機的重量、不同操作風險水平，設立相應規管要求，包括小型無人機的註冊和標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓和考核、設備、操作規定及保險等。在新規例下，除標準甲一類操作外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊，新法例將在6月1日生效。

為方便公眾進行註冊和獲取安全操作知識、相關規定文件和指引。市民可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區，以及獲取最新的安全資訊。限制飛行區將於5月13日刊憲。

民航處發言人表示，使用SUA一站通完成相關註冊手續方便快捷，提醒操作無人機前應閱覽最新的小型無人機飛行圖和資訊，保障公眾及航空安全。市民可登入「SUA一站通」或透過該網站下載其流動應用程式。市民可在條例生效前註冊，為符合新規定作好準備。

民航處亦已於去年年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，為涉及較高風險操作的遙控駕駛員，提供進階訓練和考核以獲取「進階等級」。資深遙控駕駛員和在其他司法管轄區接受過類似培訓和考核的人士，亦可憑能力和經驗證明申請「進階等級」。截至今年四月，共收到約400宗「進階等級」申請。