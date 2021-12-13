「空中F1」數碼港舉行　競速無人機賽16名選手角逐　港隊代表奪冠

昨日在數碼港草地平台，「飛機」頻頻空中追逐。《2021 FAI 香港競速無人機公開賽》昨日（11日）舉行，經一輪競賽後，港隊競速無人機運動員何永志從16名選手中突圍而出，奪得冠軍。



被喻為「空中一級方程式」的競速無人機，近年成為運動新貴。這賽事挑戰選手們組裝設備、反應速度及操控技術。選手們（又稱飛手）透過飛行眼鏡，以第一身視角控制，高速飛越障礙物，以最短時間完成賽道飛行。

《2021 FAI 香港競速無人機公開賽》由港隊競速無人機運動員何永志（中）奪得冠軍。（公關提供）

昨日16名本地競速無人機參賽者競逐冠軍寶座，賽事採用分組淘汰制，以每四名參賽者為一組同時比賽，參賽者操控無人機於賽道上鬥三圈賽事，無人機於每一圈都必須穿過賽道上所有障礙物及完成整條賽道。最終由何永志奪得冠軍寶座，亞軍及季軍分別由陳永健及李振邦獲得。

被喻為「空中一級方程式」的競速無人機，近年成為運動新貴。（公關提供）

選手們（又稱飛手）透過飛行眼鏡，以第一身視角控制。（公關提供）

是次比賽是香港代表隊的選拔賽，成功獲選的飛手未來有望代表香港出戰國際賽事，包括第六屆泰國亞洲室內暨武藝運動會（示範項目）及2022年伯明罕世界運動會（獎牌項目），與世界各地的飛手切磋交流。