疫情｜元朗牡丹金閣火鍋累計8人確診　食客母親節照光顧：無嘢驚

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」今天（8日）再多4名在5月1日早上光顧的食客確診，即累計有8人染疫。該店晚上仍有營業，晚市時間現場所見，不少人如常光顧，與家人一起到場慶祝母親節。

有食客表示，餐廳很難訂位，他們早在半個月前已預約，而過去由於疫情，已很久沒有一家聚餐，「人哋都check晒冇事，咁使乜驚？」另有食客指，過去工作的地盤有百多人染疫，故坦言難以躲避，只好順其自然，「得兩個人無事，就係我事頭同我。」



元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計有8人染疫，該店晚上仍有營業。（王潔恩攝）

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食客指要提早半個月訂枱

羅太一家六口今日到該店慶祝母親節，她坦言知道餐廳爆疫，但得悉環境採樣陰性，加上全家已打針，餐廳亦已清潔消毒，故並無打算「轉場」，「人哋都check晒冇事，咁使乜驚？」她又認為毋須太恐慌，過去由於疫情，已很久沒有一家聚餐，「難得母親節，政府開返8個（一枱）⋯緊係慶祝啦！」

丈夫羅先生表示，該餐廳很難訂位，他們早在半個月前已預約。羅太更指，母親鍾情此餐廳，小菜、點心的質素都很高，至今已光顧了三至四年，更笑言有位已是「執到」，「唔使等位都幾開心。」他們形容該餐廳很衞生，枱與枱之間有一定距離。

羅太一家六口到「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」慶祝母親節。（黃浩謙攝）

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胡先生認為疫情難以躲避，只好順其自然。（黃浩謙攝）

不知有食客染疫 指毋須排隊屬異常

69歲的胡先生今天亦一行三人到場慶祝母親節，他亦坦言不擔心，因已打齊三針，而且早前疫情高峰期時，任職地盤的他，其工地亦有百多人染疫，「避唔到咁多，順其自然。」他又指，由於天氣甚熱，故時常要脫口罩工作，但他亦沒有受到傳染，「得兩個人無事，就係我事頭同我。」

不過，胡先生稱沒有留意新聞，故不知道餐廳爆疫，但形容客人的確較以往少，只得約8成客人，估計與疫情有關，「平時要排隊、好旺場。」

此外，亦有食客為慶祝母親節，到場購買燒鵝、叉燒外賣，但他亦表示「無嘢驚」，因已打齊3針，「我當佢（病毒）無到！」

有食客已打齊3針，今天如常到「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」買外賣。（黃浩謙攝）

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