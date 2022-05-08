佛誕｜長洲平安包熱賣　壽星女佛誕母親節特首選舉日慶生感難忘

今年長洲由於沒有太平清礁搶包山及相關活動，再加上與母親節和行政長官選舉日撞期，今日（8日）佛誕人流大不如前。有長洲居民指街上「好靜，平時好興旺」，亦有指再取消搶包山「好失落」。不過，有遊客就是趁這個特別時間特意前來慶生，更認為適逢佛誕、母親節和特首選舉，令她今年的生日「印象特別深刻」。



▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



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好耐無嚟長洲 會買平安包取個「好意頭」

與朋友一起來慶生的Candy說：「睇返以前啲相發覺好耐無嚟」，而且長洲取消了「搶包山」活動，她認為人流會較以往少，因此決定前來。她為了祝福身邊的人能平安生活，會買平安包來取個「好意頭」。

Candy今天生日碰巧撞上母親節、佛誕和特首選舉，她興奮表示「幾特別，又佛誕、又母親節、又特首選舉咁，（又生日）四樣嘢喎，特別意義就無啦印象就好深刻」。對於今屆特首選舉只有一位候選人，她認為「得一個，未必知道佢係咪可以領導到香港。」

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Candy今天生日碰巧撞上母親節、佛誕和特首選舉，她興奮表示「幾特別」。（姚超雯攝）

取消搶包山 已搬出長洲居民︰「無辦法，好失落」

原本住在長洲的何先生以往都有參加太平清礁的活動，雖然現在已搬離長洲，但他仍堅持傳統，「年年都嚟」。對於今年依然因疫情取消搶包山，他感到無奈，「無辦法，好失落」。他指，今日佛誕的長洲街頭不如以往熱鬧，「少咗好多人」。

他認為人流明顯較以往佛誕大減，相信是特首選舉和母親節分散了人流，「啲人未必入嚟食飯」。問及對於今屆特首選舉只有一個候選人，他表示大局已定。

長洲居民︰「好靜，平時好興旺」

居住在長洲的布婆婆指長洲今日沒有從前佛誕的氣氛，「(今日)好靜，平時好興旺」，感到不太習慣。雖然沒有佛誕「搶包山」活動，人流疏落，仍有遊客來長洲慶祝母親節。從內地來港6年仍未到訪過長洲的Mandy指，她趁着今日是母親節，特意帶女兒們來感受節日氣氛，但人流沒想像中「墟冚」。

新渡輪表示，今年佛誕因受疫情影響長洲沒有大型的太平清醮活動舉行，並適逢周日及母親節，惟仍有不少遊人前往長洲，於今天上午8時至中午12時期間，從中環往長洲的人次約為4,600，較去年同期增加約23%。