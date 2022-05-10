強制檢測｜40大廈上榜　將軍澳佔5幢　涉東港城、維景灣畔等

本港第五波疫情未止，今日（10日）再新增273宗確診個案。食物及衞生局最新強制檢測公告再納入40幢大廈，其中將軍澳佔5幢大廈，包括東港城、維景灣畔及將軍澳中心、廣明苑及翠林邨。



另外，亦有數幢中產屋苑有座數被納入強檢公告，包括太古城、美孚新邨及維港灣等。



因應多宗陽性檢測個案，政府把40個指明地方被納入強制檢測公告，公告列明於5月4日至10日期間，曾身處40幢大廈之一並逾2小時的人士，須在明日或後日（11日或12日）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

名單中有5幢來自將軍澳區，涉維景灣畔8座、將軍澳中心1座、廣明苑廣昌閣、東港城7座及翠林邨康林樓。

天水圍亦有4幢大廈被納入公告，主要來自公屋屋邨，天澤邨澤星樓、天恒邨恒貴樓、天耀邨耀民樓及嘉湖山莊麗湖居3座均上榜。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人無需接受強制檢測，其餘須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

▼5月10日強制檢測公告▼



政府表示，明日會於黃大仙竹園北邨及荃灣象山邨重開流動採樣站，而為配合放寬社交距離措施及重開康體場地，經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，位於大角咀體育館、荃灣荃景圍體育館、元朗鳳琴街體育館及粉嶺和興體育館的流動採樣站會由五月中起停止運作。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

