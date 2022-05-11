抗疫基金︱逾千宗涉美容院及派對房間申請須覆核　失實會交警跟進

本港爆發第五波疫情，政府先後推出第五及第六輪防疫抗疫基金，財政司司長陳茂波今日（11日）透過立法會書面答覆指出，相關部門正核實1,000宗「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請，當中有同一處所提交多宗申請、業務性質可疑、不同處所提交相同相片、與報稱地址不符等，如發現涉及蓄意詐騙及濫用會交警方處理。



政府正就1000宗「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請作出資料核實。（資料來源/余俊亮攝）

就有立法會議員關注防疫抗疫基金詐騙情況，財政司司長陳茂波在書面回覆指出，由於部分措施仍在推行中，相關執行部門及單位難以在現階段估計涉及蓄意詐騙及濫用基金措施的申請數目，若在審批、上訴及覆檢過程中發現有申請人蓄意提交虛假失實或具誤導性的文件及資料，執行部門及單位會把個案轉介予警方跟進。

陳茂波。（梁鵬威攝）

涉及可疑業務、報稱地址不符等

陳茂波續指，以「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」為例，負責執行計劃的部門及單位正就接近1,000宗申請作進一步資料核實，以決定下一步的跟進工作，申請涉及的情況包括同一處所提交多個申請、業務性質可疑、相關業務於措施指定日期前並不存在、相關處所並無聲稱的營運業務、不同處所提交相同的店鋪相片、店鋪相片與報稱地址不符等。鑒於這些個案數目不少，並需動用額外人手及程序處理，對整體審批申請的進度難免帶來一定程度的影響。

派對房間停業超過400日

文件又顯示，由2020年至今年5月11日，各類表列處中以派對房間停業日數最長有410日，其次是浴室406日，夜店或夜總會402日，卡拉OK場所396日，麻將天九耍樂處所368日，泳池289日，主題公園及展覽場所288日，電影院267日等。

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