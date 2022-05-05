安心出行｜被揭有人臉識別功能　資科辦：從無啟用　已要求移除

「安心出行」的有效性和安全性一直備受市民關注。傳真社日前報道，安心出行應用程式內置人臉識別模組，具有包括識別臉部五官特徵和位置的功能，引起市民疑慮。

副政府資訊科技總監黃志光今日（5日）在電台節目表示，系統開發商採用坊間的模組編寫「安心出行」應用程式，該模組涵蓋人臉識別功能。惟開發商從未動用過相關功能，當局對此亦毫不知情，但強調系統在推出市面前，已通過私隱和資訊保安風險評估，一直無發現有問題，現時已要求開發商移除不適用的功能。



安心出行3.2.0版本內人臉識別模組位置圖。（傳真社製圖）

副政府資訊科技總監黃志光早上在港台節目《千禧年代》表示，與系統開發商了解後，編寫應用程式一般會使用到坊間的模組，以便以同一個程式代碼，控制不同手機型號和相關應用程式的功能。

由於安心出行需要用拍照功能掃描場地二維碼，黃志光形容「係一個幾普遍嘅模組嚟，佢就直接用咗模組入面呢一啲嘅功能，咁但係嗰個模組本身就係控制一啲電話鏡頭，咁所以佢裏面已經一早預設咗一啲功能，包括識別人臉，可能係做第二啲功能。」

黃又稱，開發商已一再強調，根本無啟動人臉識別功能相關的代碼，惟由於有關模組是「打包上架」，故無啟用功能亦會一同裝入程式中。

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黃志光︰資科辦本身不知悉有相關功能 驗收評估期間無發現

黃志光又指，資科辦本身亦不知悉有相關功能，形容一般驗收電腦程式只會檢查需要用到的功能，並會檢查系統是否涉及資訊保安風險和漏洞，與要求的私隱保障是否相符，但不論是團隊還是委聘的獨立第三方審計人士，在驗收評估期間均無發現問題。他強調在接獲查詢後，已要求開發商在不影響現有用戶的情況下，盡快將無需要的程式和功能移除。

黃︰已將資訊保安審計、獨立第三方的審計報告和系統設計放上官網

被問到開發商在推出程式前無移除相關功能的原因，黃志光表示，程式編寫員以一般編寫應用程式的慣常用法，很少會特地移除不用模組，「有啲功具佢根本睇都冇睇過，所以佢理都冇理，亦都冇啟動到。」

對於社會一直要求資科辦公開「安心出行」的原始碼，以釋除疑慮，並做到他口中所言的「開誠布公」。黃志光拒絕正面回應，僅稱已將資訊保安審計、獨立第三方的審計報告和系統設計放上官方網頁。惟業界早前已多番表示，有關資訊不足，難以檢視安心出行的問題。

昨推出新版本解決錯誤顯示「紅碼」問題

另外，有食肆投訴指，掃瞄針卡後卻變成「紅碼」，黃解釋，在個別情況或不同手機型號會間歇性出現，無法存取已儲存在安心出行內的針卡的問題，故會出現成「紅碼」，形容是「間歇性出現」。

當局與開發團隊商討後，發現手機型號不同、反應速度、記憶體不足便會導致相關情況，強調已隨即進行測試，並在昨夜（4日）推出新版本，建議遇到有關問題的市民盡快更新程式。