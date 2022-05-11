馬照跑｜馬場5.22起開放公眾入場　要先訂座及接種疫苗

賽馬會今日（11日）公布已獲政府准許，可於5月22日、5月25日及5月29日舉行的賽馬日中，開放予公眾入場觀賞賽事，但入場人士要先訂座，入場當日亦必須符合疫苗通行證的要求 。



馬會指，公眾人士可由5月12日中午12時起開始預訂設施，所有場所只容許已預先訂座的人士進入。港鐵東鐵綫馬場站於上述賽馬日開放，並設有馬場雙邊投注。



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馬匹亮相圈內每組最多四人

馬會表示，除了練馬師、騎師、及相關職員外，現容許已預先訂座的董事、遴選會員、馬主、會員及公眾人士與同行賓客進入馬場。

所有人於入場當日必須符合疫苗通行證要求，而進入馬場及場內每個餐飲處所前，亦要使用「安心出行」及出示疫苗接種記錄。此外，入場前須接受體溫檢查及在場內佩戴口罩。

馬會又指，為符合政府要求，馬匹亮相圈內每組人群容許最多四人。馬匹亮相圈內實施特別措施，以確保每組人群之間最少有1.5米的社交距離。

而馬場內餐飲設施，將全面遵守政府就餐飲處所的不同運作模式所發出的各項要求，包括在進入餐飲處所前必須使用手機掃描「安心出行」場所二維碼，及根據疫苗通行證指示的要求出示疫苗接種記錄。

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