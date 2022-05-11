元朗牡丹金閣群組增至23人染疫　另三食客離港一人身處深圳

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組繼續擴大，今日（11日）再多三人中招，三人皆為食客，發病近一周才檢測；至今牡丹金閣群組已累計23人染疫，包括20名食客、一名餐廳員工、以及兩名密切接觸者，食客確診率達一成；同日有三名食客已經離港，一人身在內地，另外兩人則在馬來西亞，衞生防護中心表示已通知當地醫療單位。



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新增確診者本月2至4日發病 近日才檢測

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫後署方已找出所有食客，今日再多三人確診，三人皆為食客，於5月1日去過牡丹金閣飲茶，分別為兩男一女，年齡介乎71至76歲，本月2日至4日期間出現不適，其後於本月8日至9日進行檢測，結果陽性。

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張竹君：大部分無病徵 兩食客已到馬來西亞

張續指，至今已累計23人染疫，包括20名食客、一名餐廳員工（廚師）、以及兩名密切接觸者，發病日期由5月3日至8日不等，大部分屬無病徵，即使有病徵的確診者症狀都「好輕微」。她又指，已追縱5月1日曾於該食肆用餐的190多位食客，她又指，兩、三日內已完成追蹤5月1日曾於該食肆用餐的190多位食客，解釋因有疫苗通行證紀錄，透過疫苗紀錄尋找預約接種時的電話，形容追蹤速度「快咗」。惟其中三人已經離港，其中一人身處深圳，另外兩人則在馬來西亞，已通知當地醫療單位。

惟同日其中三名食客已經離港，其中一人身處深圳，另外兩人則在馬來西亞，已通知當地醫療單位。對於出入境的檢疫證明，張指，如馬來西亞要求有檢測陰性證明，相信離境時做檢測；而身處深圳的食客，相信過關時有陰性證明，至於再測是否陽性則未收到相關資料。

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形容情況複雜：因有長者搭枱飲茶

她補充指，食肆員工暫得一廚師確診，暫未有其他員工染疫，而食客則估計係5至10張枱之間，食客大部分個案坐大堂中間或中間靠右位置，因有長者飲茶搭枱，難以核對資料，情況較複雜，料5月1日的相關確診者應大部分找到，至於感染途徑方面，仍要視乎全基因分析，惟剛集齊20多位確診者，需要時間供化驗所比對。