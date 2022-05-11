「百痛敵2X」藥物含兩種毒藥　衞生署籲市民勿服用　26歲男被捕

衞生署表示，在一款名為「百痛敵2X」的口服產品中，發現含有西藥成分「吲哚美辛」及「地塞米松」，兩種成分均為毒藥，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品，故呼籲市民切勿購買或服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。



衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「百痛敵2X」的口服產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。圖示該款產品。

衞生署指出，在市場監測期間，於屯門一間持牌藥房購得該產品樣本並作化驗，內有一瓶膠囊及一瓶藥片。政府化驗所的檢驗結果顯示，膠囊及藥片分別含有西藥成分「吲哚美辛」及「地塞米松」。兩種成分均為《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。

副作用包括胃潰瘍、腎上腺機能不全

衞生署指，「吲哚美辛」屬非類固醇消炎藥，用於消炎止痛，其副作用包括腸胃不適、噁心和胃潰瘍等；而「地塞米松」，則是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。

署方強調，含有「吲哚美辛」及「地塞米松」的產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

26歲男子被捕

衞生署又指，一名26歲男子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕，衞生署正繼續調查。

待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將相關個案轉介香港藥劑業及毒藥管理局，以考慮是否需要採取紀律行動。如有需要，署方亦會轉介相關個案予其他執法部門跟進。