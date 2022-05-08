疫情｜增266確診創近三個月新低　九個月大嬰兒返港第12日疑復陽

確診數字持續回落，今日（8日）新增266宗陽性個案，創近三個月以來新低，其中輸入個案達25宗，包括一名九個月大嬰兒，從其第12日的糞便樣本發現呈陽性，相信屬復陽個案。本港再多兩名新冠患者離世，第五波疫情下累計錄得9,133宗死亡個案。



2月4日以來單日呈報最低 25宗屬輸入個案

本港新增266宗陽性個案，創2月4日（當日錄得131宗陽性個案）後以來新低，包括112宗經核酸檢測陽性，以及154宗快速抗原測試陽性個案。其中25宗屬外地輸入，分別來自美國、新加坡、台灣、印度、英國、泰國、澳洲、西班牙、南非、德國、荷蘭及日本。

9個月大嬰兒在外地曾染疫

有一宗在檢疫酒店發現的輸入個案，涉及一名9個月大嬰兒，該個案在第12日於社區檢測中心化驗糞便樣本呈陽性。由於他早前在外地曾染疫，衛生防護中心評估為復陽個案。

新增2宗死亡個案均為長者 病死率維持在0.765%

在死亡個案方面，第五波疫情本港累計錄得9,133宗個案，較昨日新增兩宗，涉及一名沒打針的72歲男子，以及一名已打兩針、居於院舍的85歲男子，病死率維持在0.765%，80歲以上患者病死率為10.46%。

今日是母親節，不少食肆生意暢旺。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多人一同用膳始終有風險，但相信食肆已遵守通風、環境衞生等指引，亦希望市民如有不適不要外出，避免到公眾場所引起傳播風險，自行做快速檢測。

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