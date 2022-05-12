港鐵招標為市區線79列舊英製列車裝閉路電視　未回應是否延遲退役

原擬2027年全數退役的港鐵英製市區線現代化列車（俗稱M-train），或有望延遲退役？

港鐵近日發出招標文件，計劃為現時服務港島線、荃灣線的79列現有英製列車，加裝車廂閉路電視及車廂載客情況顯示系統，標書要求中標者2024年第三季完成工程。若工程如期完成，即加裝相關系統後，距離原本退役時間只有2.5年。

港鐵回覆表示，2017年發生尖沙咀站發生縱火事件後，審視了事故處理和緊急應變措施，包括在2023年底前，在所有港鐵重鐵車廂内安裝閉路電視。港鐵未回應該批英製列車是否會延遲退役。



根據港鐵發出的招標文件，港鐵有意為港島線及荃灣線現有的79列英製列車，在車廂內加裝遙距閉路電視系統，以及車廂載客情況的顯示系統。文件指，閉路電視系統須具有錄製功能，車務控制中心亦可遙距下載影像。招標文件要求，相關工程需於2024年第三季完成安裝。

原計劃引入內地製新車 取代英製列車

港鐵於1979至1985年購入該批英製列車，至1998至1999年，列車由澳洲公司翻新，從此獲稱為港鐵市區綫現代化列車。港鐵於2015年，從中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買93列8卡列車(俗稱Ｑ-train)，取代多條鐵路線的列車，包括荃灣線及港島線的英製列車。

在換車同時，港鐵亦斥資33億元配合更新信號系統，希望透過引入新車及新信號系統加密班次。不過2019年3月測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，自此信號系統更換工程一直推遲。

早前港鐵於業績公告中透露，雖然新信號系統工程的路軌沿線信號硬件更換進展順利，但由於涉及複雜技術事宜和疫情關係，料需要較預期更長的時間才能完成。

2019年3月18日，兩列荃灣線列車相撞



+ 2

內地製Ｑ-train須裝回舊信號系統 首列新車原預計今年投入服務

港鐵當時亦指，已決定分階段為上述中國製列車，配備現有舊信號系統「SACEM系統」，預計首列新列車於2022年投入服務。此外，港鐵更承認，正探討替代方案，包括只升級現有系統作長期使用的可行性，即意味有機會放棄新系統。

港鐵︰因應2017年尖沙咀站縱火事件 須於所有重鐵車廂裝閉路電視

港鐵回覆表示，近日邀請有興趣的承辦商，為79列港島線及荃灣線的市區線列車車廂內安裝遙距閉路電視系統提交意向書。港鐵續指，在2017年尖沙咀站縱火事件後，全面審視事故處理和緊急應變措施，並提出多項建議，港鐵已先後落實了相關建議，包括在2023年年底前，在所有港鐵重鐵車廂内安裝閉路電視。