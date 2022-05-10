東鐵過海｜與張欣宇直擊首個全9卡上班日　解2分鐘一班免逼爆機率

【東鐵/沙中線】港鐵東鐵過海段將於下周日（15日）通車，東鐵線上周六（7日）起全線改用9卡列車。立法會議員、曾於港鐵任職的張欣宇今早（10日）接受《香港01》專訪，於繁忙時段一同實測乘搭東鐵線往紅磡方向。他表示，九卡車起動速度較快，配以港鐵新訊號系統可做到兩分鐘一班，惟需要加購列車，而目前班次最密為2.7分鐘一班，比12卡車載客量少25%。



他預料九卡列車兩分鐘一班中短期可應付東鐵沿線居民的需要，惟面對疫情後的通關、新界北部的長遠發展，坦言「一定爆」，建議由現時開始作出鐵路規劃，避免屆時出現逼爆東鐵的情況。對於有意見指取消東鐵頭等車廂，他認為需視乎載客情況，強調頭等屬東鐵獨有產物，若未至不勝負荷時可作保留，為香港鐵路留下回憶，而需移除於技術上亦非難事。



張欣宇接受《香港01》專訪，於繁忙時段試搭九卡東鐵向紅磡方向。（張浩維攝）

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東鐵倘用盡信號系統 可加密至2分鐘一班車

張欣宇早上在電台分析指，若港鐵用盡新信號系統，東鐵線可加密至約兩分鐘一班車，屆時每小時整體載客量可提升至約5.9萬人次，與12卡車的高峰時段載客量相近。不過他指，目前港鐵硬件仍然不足，未能用盡信號系統，認為港鐵須未雨綢繆。

今早載客量近七成 恢復通關後須加密班次

之後，張與《香港01》記者約八時半一起於大圍站出發，笑言以往於港鐵工作時都需要於早上巡視重點車站的人流，而上車時未見困難，他解釋指，因受疫情影響，學校未全部復課、經濟活動亦未回歸正常，包括沒有跨境旅客情況下，客量仍可應付，惟他形容今早列車車廂「載客量都近七成」，擔心將來恢復通關，部份原本乘坐巴士的市民會改搭東鐵，客量會再提升，建議港鐵應做準備加密班次。

張欣宇：要兩分鐘一班必須加購列車

他又分析指，九卡列車與新系統配合較好，「加速、減速反應快」，強調若港鐵用盡新信號系統，東鐵線可加密至約兩分鐘一班車，屆時每小時整體載客量可提升至約5.9萬人次，與12卡車的高峰時段載客量相近。不過他指，目前港鐵硬件仍然不足，「必須加購列車先可以做到兩分鐘一班。」

▼東鐵列車演變▼



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兩分鐘一班中短期可應付客流 惟長遠只會將人流推向大圍

當大部分乘客於九龍塘站轉乘港鐵觀塘線，他形容是「東鐵線常態」，又預料過海段通車後，反而會有更多乘客選擇「搭到尾」往金鐘站、會展站方向。他續指，加密班次至兩分鐘一班，中短期可以應付東鐵沿線居民的需要，但長遠面對跨境旅客回歸、北部都會區發展、北環線落成等，「情況會好似以往馬鐵，將沿線人流推向大圍」，建議港鐵、政府應開始規劃鐵路路線，「真係好爆都可以開架九卡空車」，惟強調屬治標不治本。

承載不勝負荷可否取消頭等車廂？ 張欣宇：技術上非難事

對於有聲音指取消東鐵頭等車廂，釋放承載力，他對此表示要視乎載客情況，認為於能應付的情況下，頭等車廂有保留的價值，因屬屬東鐵獨有產物，若未至不勝負荷時可作保留，為香港鐵路留下回憶。他補充，若未來承載不勝負荷，需要移除頭等於技術上亦非難事。

加開短途列車紓緩人流只能治標

張欣宇今早在一個電台節目稱，對於客量或超過承載力，東鐵隨時逼爆。張欣宇認為，港鐵派出短途特別班次，以空車到人流較密集的港鐵站，只能夠治標；至於進一步擴建，則因加長金鐘站東鐵月台的限制較大，較難做到，地底車站亦難以承受較長月台。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼

