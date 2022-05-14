松本清進駐本港　日資後新冠時代狂攻零售市場　學者︰將陸續有來

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」日前（11日）登陸香港，當日有近百名市民於apm商場等待開業，其後等待進入店舖的人數更有增無減，繼Donki引發的排隊潮後，再一次顯示「日本製造」的威力。其實早於八十年代，日資百貨公司亦曾經在本港「燦放」過一段時間，近年Donki、松本清等日本連鎖集團逆市擴張進駐香港所締造之熱鬧光景，又是否預示日資將再次大舉進佔香港零售市場呢？



有經濟學者分析指，日資反攻香港，源於疫情下的租金下跌，以及港人無法外遊下，對日貨的需求日增。他估計，未來將有更多日資進駐香港，但預料本港經濟回暖後，當整體租金回升，如Donki此類佔地面積較大的商戶或無以為繼。



▼2022.5.11 「松本清」首間分店開幕情況▼



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「站在大丸前，細心看看我的路。」曾幾何時，日資百貨公司於本港大行其道，於八十至九十年代，坐擁最大的市場佔有率。其中，銅鑼灣大丸百貨最早於香港開業，松阪屋及伊勢丹相繼來港，其後亦有三越、八佰伴、吉之島、東急等百貨公司，11間公司高峰期高達24間分店，營業額佔香港當時的百貨業銷售額一半以上。

雖然日資百貨公司已於九十年代末，陸續因破產、被收購等原因撤出本港，並逐漸走向式微，不過，日資近年再現大舉反攻之勢，Donki、壽司郎、日本業務超市，以至近日開張的松本清，均紛紛進駐香港，彷彿已恢復當年的日資百貨盛世。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

港人日貨需求量大 平民壽司店過江後成神

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析指，日資重返本港的主要原因有兩個，首先由於港人現時難以到日本旅遊，對日貨的需求量大增；同時疫情導致租金下降，吸引日資到香港擴張業務。他估計將有更多日資零售商來港開業，認為港人可拭目以待。

此外，他表示，日本目前經濟低迷，日資在本土的發展已飽和，以平民壽司店壽司郎為例，攻港後大受港人追捧，更可提高價格改善利潤，並認為即使將來恢復開關，料仍可保持一定競爭力，可當作宣傳用途。他笑指︰「日本壽司舖周圍都有，嚟到香港當咗係神。」

▼2020.11.11 DONKI將軍澳分店開幕▼



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Donki由2019年至今共開八間分店

以規模最接近百貨公司的Donki為例，近年在香港擴張速度驚人，早於2019年踏足香港開設尖沙咀及荃灣海之戀分店，2020年及2021年亦分別增設四間及兩間分店，連同今年新開的兩間分店，若不計算已轉售壽司的山頂廣場，及即將開幕的黃埔分店，Donki不足四年已在香港共設八間分店。

李兆波表示，香港的大型零售商普遍與發展商有關，例如百佳超級市場便屬於長和集團旗下的屈臣氏，一田百貨則屬於新鴻基地產。因此他認為，Donki的店鋪面積較大，正是香港租金下降的受惠者，相信日後當香港經濟回暖後，於店舖租約期滿或無以為繼。而事實上，並無發展商背景的Aeon（永旺百貨），去年度則錄得虧損4.7億元。

然而站在港人角度，市場上的選擇愈豐富，最終實為消費者之福。不知道繼松本清登陸後，大家又希望哪一家日資進駐本港呢？