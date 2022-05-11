強制檢測｜上榜大廈減半至20幢　藍灣半島、滙景花園各佔一幢

本港每日新增確診宗數徘徊在200多宗，各區仍然出現患者。食物及衞生局今晚（11日）最新強制檢測公告納入20幢大廈，較昨日少一半。上榜大廈中，有逾半為公屋，包括堅尼地城觀龍樓、大圍美林邨美楓樓、九龍城德朗邨德瓏樓等。

另有部分中產住宅上榜，涉及小西灣藍灣半島、荃灣樂悠居、藍田滙景花園等。



▼5月11日強制檢測公告▼



過去一周強制檢測公告都有約40幢大廈，不過今日上榜大廈數量突然減半，至有20幢。任何人在5月5日至11日期間，曾身處有關大廈逾2小時，須於明日或後日（12至13日）前往檢測中心進行核酸檢測。

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上榜大廈中，公屋大廈更佔了12幢，包括旺角海富苑海裕閣、九龍城德朗邨德瓏樓、深水埗榮昌邨榮俊樓、堅尼地城觀龍樓B座、柴灣環翠邨蕙翠樓、大圍美林邨美楓樓、沙田新田圍邨福圍樓、馬鞍山頌安邨頌德樓、東涌滿東邨滿和樓、屯門安定邨定泰樓、葵涌石蔭邨智石樓、青衣青逸軒1座。

另外亦有三幢居屋或資助房屋上榜，包括將軍澳茵怡花園3座、將軍澳安寧花園5座、慈雲山慈愛苑愛華閣。

私樓則有土瓜灣土瓜灣道130號、大角咀塘尾道190號英美大樓、荃灣楊屋道 138 號樂悠居和 柴灣藍灣半島7座和藍田滙景花園9座。

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三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

位於旺角海富苑的流動採樣站會延長服務日期至5月13日（星期五）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。