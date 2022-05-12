疫情‧5.12｜西環邨疑爆疫污水含病毒量極高　逾半人口已打齊三針

本港今日（12日）增加294宗確診個案，當中輸入個案大增至40宗，5人涉進入社區第12日才檢測確診。4人包括2宗輸入個案患者，在紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓全層新旺會打桌球後染疫，同時段150多名顧客要檢測。今日新增1宗死亡個案，學校呈報陽性個案14宗。

西環邨的污水檢驗出相當高病毒量，特別是西苑台，最近累計發現5宗個案，來自4個家庭，全邨今午已圍封強檢。區內15個屋苑及大廈政府亦會派發快測包，呼籲市民自行做檢測。



昨日疫情報道總覽：



▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月12日 西環邨圍封強檢▼



▼5.12 荔枝角公園游泳池與部份泳池重開重開▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月11日 松本清「香港1號店」在apm開幕▼



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【20:35】政府公布，截至今日，已有約338萬人完成接種第三劑新冠疫苗，佔十二歲或以上人口的50%。

公務員事務局局長聶德權表示，仍有約100萬人到期而尚未接種第三劑疫苗，政府在過去兩周已向相關人士發出超過100萬條電話短訊提醒。

他又指，「疫苗通行證」第三階段將於五月三十一日起實施，屆時所有適用的人士均須已接種第三劑疫苗（除個別特殊群組外）。

5月12日 衞生防護中心揭紅磡商業中心新旺會疑爆疫



【18:00】西環邨與堅尼地城一帶屋苑及大廈有爆疫風險，衞生防護中心指出，西環邨特別是西苑台，污水檢測發現相當高的病毒量，政府今午（12日）圍封西環邨全邨進行強檢，鄰近的香港大學醫學院亦向師生發出警示，提醒近期避免到堅尼地城午膳或進行要除下口罩的活動。



今午約3時，在黃色暴雨警告下，政府人員圍封西環邨內的出入口，有警員在場駐守，居民只能進入，不能離開，並設立多個帳篷及鐵馬圍封部份街道。

【16:47】張竹君表示，西環邨的污水檢驗出相當高病毒量，特別是西苑臺，其他包括如中及北苑台都可能有個案，因污水樣本來自幾幢大廈，所以政府正進行圍封強檢。知道政府會在附近取多些樣了解情況，同時分發快測包予附近地區人士。翻查確診個案，最近有5宗來自西苑台，來自4個家庭，其中一家庭有2個案，5月8日、5月11日及今日有3個案，不同樓層及不同分布，擔心附近因污水樣本情況，可能有其他個案，政府正加強檢測了解情況。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有5宗輸入個案是在第12日出社區後才檢測確診，其中2宗個案患者分別是4月29日美國抵港20歲男子，以及4月30日抵港菲律賓患者，兩人於5月9日傍晚到深夜，曾到過紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓全層新旺會打桌球，懷疑有傳播，搵其他確診人士資料，至少兩位確診者該段時間到過，是本地個案，一人是23歲男，5月11日測試陽性；另一人是40歲男士，5月10日快測陽，同一時段至少有4個案，懷疑有傳播，該時段曾到訪人士約150人要做強檢，已取疫苗通行證聯絡。

另外，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」今日未有新個案，群組累計23人染疫。

【16:19】政府下午表示，西環一帶污水病毒量較高，向該區居民派發快速測試包，除了西環邨罕有地在「封邨」後再次上榜，香港大學學生宿舍賽馬會第三學生村亦要快測。另有三區污水病毒量較高，當中以九龍城最重災，城南道和打鼓嶺道一帶住宅全部上榜，四區合共將派發19.5萬個快測包。

▼5月12日 西環邨圍封強檢▼



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【15:45】中西區西環邨因驗出污水病毒量高，今午圍封強檢，政府目標是在明日（13日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月12日馬會場外投注站恢復投注服務▼



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【14:00】疫情緩和，香港賽馬會場外投注站今日（12日）起恢復受注，北角曾誕生頭獎幸運兒的馬寶道的投注站，正午人流未算多，主要為不懂得用網上投注的老友記，有人稱過去數月均無法購買六合彩彩票，對投注站今日恢復受注期待已久。

【13:31】對於有傳媒引述復旦大學研究稱，若中國放棄「清零」將導致160萬人死亡。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（12日）表示，有關報道斷章取義，強調該研究的重點是「溝針」和盡早向高危患者派發口服藥，能有助過渡至復常狀態。他又批評，政府未有盡力呼籲60歲以上「溝針」，第三針選擇打復必泰，直言交由長者自行決定的做法不負責任，促請政府和醫護人士做好解說。

港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

【11:58】本港確診數字近日維持於三位數，但除元朗牡丹金閣有爆發，港大醫學院今日（12日）亦在社交平台發出緊急及重要呼籲，指堅尼地城及其周邊地區或現感染新冠的大型群組，提醒師生不要在本周其餘時間在該區午膳或參與任何除下口罩的活動。

【11:42】康文署轄下其中14個公眾泳池今日（12日）重開，《香港01》記者今早到荔枝角公園游泳池視察，泳池開放訓練池及練習泳池供泳客使用，兩個皆屬室外池，惟即使天雨關係，仍有市民到泳池游水。有適逢學校假期的小朋友因同行朋友未打齊針而未能如願；亦有市民對泳池重開表示「好開心」。

【09:45】粉嶺嘉福邨福安樓完成圍封強檢今早解封，其間約1780人接受檢測，當中發現六宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪約700戶，當中133戶在過程中沒人應門。

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【09:44】政府資訊科技總監辦公室昨日（11日）公佈，「安心出行」的Android及華為手機版本，有關手機的3.2.4版的「疫苗通行證」二維碼被刪除。資科辦總監林偉喬今日（12日）表示，對市民因而無法進入食肆感到痛心及致歉，形容資科辦「責無旁貸」，並透露在推出3.2.4版時，未有根據以往做法推出beta version（測試版）內部試驗，承諾日後一定會做此步驟。他指，已就安心出行短期內接連出現事故約見承辦商負責人，強調若表現在短期內無改善，將會按合約採取跟進行動。

【07:00】政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）工資補貼，合資格自僱人士亦可申請一筆過8,000元資助，今日（12日）晚上11時59分截止，未申請人士尚有一日多時間最後衝刺。

保就業計劃2022申請僱主要符合4項資格，自僱人士亦要符合2項戶口要求。到底保就業計劃2022申請資格、申請方法、何時發放、網上申請需要什麼文件、遇疑難可否親身到中心查詢、預約方法，以下須知及Q&A，一一話你知。【附申請表格】

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

