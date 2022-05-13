東鐵過海｜的士老行尊呻市民誤解強調願過海　料東鐵搶三成過海客

港鐵東鐵線過海段將於周日（15日）通車，成為第四條過海鐵路，交通網絡勢再度洗牌。入行約35年的的士司機關沃華表示，在鐵路網絡發達之前，於80、90年代有不少乘客坐的士過海，當年的士司機收入高獲視為「天之驕子」。但隨着集體運輸普及，公共交通日漸方便，情況已今非昔比，過海客較當年少六成。他估計，過海段通車後，過海客會再少三成。

不少港人都曾遇過的士司機「唔過海」，關沃華呻市民對的士業有誤解，強調絕大部份司機願意接載乘客過海，如的士App出現過海客，一般都非常搶手。但他解釋，若遇上交更時間，對司機而言，交更必須準時，否則可能須支付下更司機的車租，甚或被責罵。



關沃華為市區的士司機聯委會主席，至今駕駛的士約35年，大約於80年代中期入行。他憶述，當年集體運輸工具未普及，過海途徑亦不如現時多，而且適逢經濟起飛，的士司機為「天之驕子」，有不少市民爭乘的士過海。

然而時移世易，關表示，集體運輸工具日漸成熟，鐵路四通八達，的士業「黃金年代」已過去，現時過海乘客較當年少六成。他形容鐵路網絡如「八爪魚」，「九龍區落嚟嘅，每一個角落都落到嚟香港」，日後東鐵過海段通車後，將有四條過海鐵路，相信的士過海客會再減三成。

東鐵線過海段通車，將有四條過海鐵路（東鐵線過海段網頁圖片）

過海客有兩特色 港島上車多往油尖旺 另一類為上班遲到客

關沃華坦言，現時過海客已不常見，有時全晚都不見過海客，假如的士App出現過海單都非常搶手。他又指，過海客一般都不會長途，大多在中環、灣仔一帶上車，亦有部份在北角上車，然後目的地大多前往油尖旺一帶。他笑言，另有部份是早上遲了起床趕上班人士，只希望盡快到達目的地。

然而，相信不少港人都曾經歷的士司機拒過海。關沃華解釋，早上5時至7時，以及下午3時至5時30分，都可能是的士司機交更時間，為免延遲交更，司機都避免過海，尤其紅隧可能擠塞，難以估算到達時間。他表示，一旦遲到，可能要支付下一更司機的車租。他曾經試過遲5分鐘交更，雖到達時向接更司機道歉，並賠償50元，但仍然被責罵。

關沃華表示，的士司機為免延遲交更，故避免過海。（李澤彤攝）

關沃華︰絕大部份司機都願意過海，甚至希望過海

關沃華強調，絕大部份司機都願意過海，甚至希望過海，不過承認有少部份替工司機由於不熟九龍區道路，過海後難找返回港島的乘客，又不願「吉車」返港島，因此可能拒載。

關沃華表示，理解現代城市需發展鐵路，亦確實有其需要，但政府亦需顧及其他交通工具營運者的生計。他認為，的士始終提供「點對點」的快捷服務，仍然有一定需要，希望政府在發展鐵路之餘，在其他政策上亦要協助的士業界，例如放寬上落客位，並容許有不同的士車款，增加客量，加強的士競爭力。

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