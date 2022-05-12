東鐵｜過海段通車月台閘門安裝有期？　消息︰個別車站或今年可見

目前港鐵本地網絡只剩東鐵沿線車站，尚未安裝幕門，每年均發生多宗乘客進入路軌事故。港鐵過去解釋指，由於12卡列車的車門與9卡車不同，要待舊有車隊全面退役後，才可以展開安裝月台閘門的工程。

隨東鐵於上周六（7日）起已全面改用九卡車服務，消息指，在過海段通車後，工程團隊就會開始安裝工程，預計最快今年或明年可在個別車站完成安裝，不過若要全線安裝好幕門，仍需數以年計的時間。

港鐵回覆指，工程團隊現正進行安裝閘門的預備工作，當過海段通車及完成相關的預備工作後，會分階段展開自動月台閘門的安裝工序。



（香港01製圖）

涉35個月台共1600道閘門 擬建10年未見蹤影

目前港鐵本地網絡只剩東鐵沿線車站未安裝月台幕門或閘門，防止物件跌落或乘客進入路軌。根據去年立法會財委會文件，東鐵線於2018年至2020年共發生111宗乘客進入路軌事故。早於約10年前，港鐵已經指，準備為東鐵線安裝幕門，但至今仍未見其蹤影。

翻查資料，港鐵於2013年介紹東鐵線加裝月台閘門計劃時曾指，要安裝月台閘門需要更改月台結構、更新列車及更新信號系統，而東鐵沿線有35個月台，工程涉及安裝約1600道閘門。當時預計，要維持東鐵車站運作及列車服務，同時進行閘門加裝工程，因只可於晚間施工，施工期預計需約3年。

港鐵於2013年時曾預計第一道閘門可以在2019年投入服務。（港鐵圖片）

加建閘門進度63% 正微調列車停泊位置

文件顯示，當時預計新列車可以在2019年全線投入服務，第一道自動月台閘門亦將在同年投入服務。不過過海段工程及轉用新車進度推遲，東鐵才剛剛全線使用新列車，東鐵加裝月台閘門，至今只聞樓梯響。

截至今年4月30日，港鐵向立法會匯報沙中線工程進展，指東鐵綫加建自動月台閘門的進度為63%，興建相關系統設備房及設施已大致完成，工程團隊正進行安裝閘門的前期工作；預計在完成更換新列車後，繼續進行包括微調新列車於東鐵綫現有車站的停泊位置等的工作，在完成相關的預備工作後，會正式展開閘門的安裝工程。

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消息：今年內或可見首道閘門

港鐵已於上周六全線使用新列車，有消息指，在過海段通車後，就會全力展開月台幕門安裝工程，最快今年內就可於個別車站，看到閘門的踪影。據了解，東鐵線月台閘門將有1.8米高，比屯馬線馬鞍山一帶車站的閘門更高。

根據資料，前馬鞍山線沿線9個車站，由安裝首道閘門起計，至安裝工程完成，前後耗時約3年，該線使用的閘門在瑞士生產，高1.7米。不過當時工程規模對東鐵安裝幕門規模小，涉及約720對閘門。

港鐵︰分階段展開自動月台閘門的安裝工序

港鐵回覆查詢指，東鐵綫全綫車隊現正以新列車運行，工程團隊現正進行安裝閘門的預備工作，當過海段通車及完成相關的預備工作後，會分階段展開自動月台閘門的安裝工序。