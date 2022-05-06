東鐵｜黃頭變烏蠅頭　服務40年列車今告別　工程師不捨旅程終完結

【東鐵／沙中線／過海段】1982年5月6日下午2時，九鐵首班電氣化火車從紅磡至沙田開始載客行走；昔日的英製「黃頭」電氣化火車，經過中期翻新成為東鐵「烏蠅頭」12卡車，車隊前後服務香港近40載。

40年後的5月6日，港鐵今天安排12卡列車，下午1時開出最後一班烏蠅頭列車告別乘客，列車的榮休之旅，路線恰巧同樣由紅磡駛到沙田，告別一個時代。明天起，東鐵軌道上，再無英製列車，換上新韓製9卡列車。

百年歷史的東鐵，車隊換代早非首次出現，從最初使用蒸氣火車，後來轉用柴油列車，緊隨時代步伐推行全面電動化，一代又一代的列車，見證香港發展。曾參與12卡英製列車由「黃頭」變成「烏蠅頭」工程的前九鐵工程師，對於「老朋友」榮休，雖感不捨，但列車服務一直配合社會需要來轉變，回憶起當日一手一腳，為列車「裝身」改造，見證列車陪伴港人走過40年，旅程終要完結。

《香港01》專訪三代前九鐵的工程師，回憶當年與英製列車合作的點滴。



▼歷代東鐵用車▼



+ 3

東鐵最先使用蒸汽火車，至60年代起全面改用柴油火車，前九鐵工程師高榮勛於1981年加入當年的九廣鐵路局，經歷兩鐵合併，2015年退休離開港鐵。

高任內一直負責東鐵及西鐵列車的相關工作。他說，加入九鐵時車隊仍然採用柴油車，每天「轟轟轟」坐火車上班，看着新界農民擔着擔挑出入。其後東鐵逐步電氣化，至1983年，紅磡至羅湖站實行全線電氣化，完全淘汰柴油拖拉載客列車。

工程師高榮勛︰近郊列車通勤化 座椅擺位刻意調節增企位

九鐵早於1978年起開展電氣化工程，沿線鋪設雙軌及安裝架空電纜等，並向英國都城嘉慕訂購本港第一代電動組合列車，即為現時大家熟悉中期翻新列車變身成烏蠅頭前的「黃頭車」，當時列車憑搶眼黃色車頭設計，因而獲得「黃頭車」的稱號。

高說，「黃頭車」為近郊列車，加速較慢，站與站之間距離較遠才可行，但後來加了沙田站等新站，對列車速度要求亦增加，為符合乘客要求，工程人員已為列車加粗車軸增加承重，座椅擺放亦有所調節增加企位。

至90年代，工程人員發現「就咁改少少、改少少係唔夠用，所以要大改革。」高說，頻密的起步及煞車，令列車承受不到增加的應力，檢視後列車結構都要加強，為加快上落乘客，列車每卡車廂的車門數目亦由3道加至5道，「最大轉變是corporate image（公司形象）轉變，由黃頭突然轉做煥然一新感覺」。

負責翻新黃頭成烏蠅頭 工程師黃敏韜︰好似我嘅Baby，𠵱家要劏開架車唔要 有啲唔捨得

經過中期翻新的列車，由原來的「黃頭」變成「烏蠅頭」，即現時12卡列車的模樣。黃敏韜於1989年加入九鐵，至1997年加入有份參與翻新列車的工程公司阿爾斯通，黃也一直參與翻新列車工作。他說，當時列車的改動相當大，「本來唔可以由北面車頭行到南面」，要拆除部份駕駛室，增加車廂之間接駁位置，而動力及電力系統都有更新，車廂加了顯示屏等，「差唔多所有嘢都係新」。

黃敏韜整個工作生涯都幾乎與「烏蠅頭」列車有關，「好似我嘅Baby，而家要劏開架車唔要，有啲唔捨得。」他說，即使離開了九鐵，但之後每逢乘坐東鐵，若聽到車身有不尋常聲響，都會向車站匯報。

「烏蠅頭」於1997年2月投入服務，1999年加入九鐵的王宏亮曾擔任一線維修工程師。他憶述，12卡列車較其他香港鐵路列車都要長，往往檢查期間，由車頭走至車尾都要用上數分鐘。王當時為「烏蠅頭」作恆常維修，確保列車運作安全可靠，指十多年來亦一直改善列車的電路控制等，增加可靠性及舒適度。

05年列車底盤組件支架現裂紋 工程師驗車底吸驗紋劑一度失聲

不過，中期翻新列車運作期間都曾出現問題，高榮勛與王宏亮都提起2005年中期翻新列車底盤組件支架出現裂紋一事，王說，當時曾連續工作逾30小時，為所有中期翻新列車裝置臨時輔助索帶，並作檢查。當時已被調負責西鐵項目的高榮勛，臨危受命為所有列車的底板檢查，更曾因吸入太多揮發性的驗紋劑，導致喉嚨腫脹無法發聲。

「經過咗40年之後，呢架車終於應付唔到咁大嘅需求，終於係要淘汰，咁係有啲唔捨得」高榮勛見證12卡車的前世今生，「始終係自己一手一腳維修過又改造過，生命好大部份擺咗喺嗰到，有啲親切感，有啲依依不捨。」不過他指出，東鐵過海段軌道有大斜坡，若仍要「老人家」列車爬坡，速度始終不及韓製9卡列車，認同因應新服務，有需要轉用新車。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼

