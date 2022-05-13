西環邨｜污水病毒量高全邨圍封　專家：擔心有超級傳播者

本港昨日（12日）新增294宗確診，當中西環邨因污水病毒量高全邨圍封，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（13日）在電台節目指出，當區污水病毒量高，有機會出現超級傳播者，封邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法；對於紅磡有桌球室出現感染群組，認為雖然桌球相對是靜態活動，但性質上是娛樂場所，或會有餐飲活動，加上市民可能較「放鬆少少」，在桌球室內拉低口罩，增加感染風險。



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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林緯遜在港台節目《千禧年代》指出，污水監測系統是希望可盡早搵到病人，而污水監測可以量化病毒量，如當區較高時，即可能代表有少數病人帶大量病毒，有機會出現超級傳播者，或有大量低病毒傳播者，市民需要留意及小心。西環邨病毒量高，不一定只是單一大廈有潛在患者，所以封邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法。

林緯遜認為西環邨污水病毒量高，有機會出現超級傳播者，封全邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

對於港大醫學院向師生發出呼籲，避免到堅尼地城一帶進行如飲食等需除下口罩的活動，林緯遜估計港大地理位置相近，而堅尼地城多食肆，如有大量潛在患者是有風險，故才呼籲師生不要在附近做除下口罩活動。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



紅磡桌球室新旺會亦出現感染群組，林緯遜認為雖然桌球活動相對靜態，但性質上是娛樂場所，可能會有餐飲活動，加上市民可能較「放鬆少少」，防疫意識減弱，在桌球室內拉低口罩，導致出現傳播。

現時政府只對餐飲處所的換氣系統有換氣量要求，林緯遜指出，因娛樂場所未必會除口罩，理想與現實執行有一定落差，需要再作探討。至於下周四防疫措施即將再作放寬，當中包括室內運動無需載口罩，他稱，首階段放寬後病毒繁殖率有上升，仍維持在1以下，但亦有第六波爆發風險，因扣除一半已感染人口，也有數百萬人未感染，故一旦爆發不少人仍有機會受感染。