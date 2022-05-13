疫情．5.13｜西環邨、上環星月樓、紅磡新旺會爆群組感染

本港今日（13日）增加298宗確診個案，當中輸入個案佔21宗，涉一宗新加坡抵港人士入社區第12日才檢測確診，屬復陽個案。BA.2.12新增1宗累計有7宗個案，學校呈報3宗個案，多3人死亡。

西環邨西苑台累計共發現16宗個案，昨日圍封強檢則全邨發現22宗陽性個案。新旺會增2個案累計6宗，其中美式桌球台一個環境樣本呈陽性。上環星月樓群組累計30人中招。



食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，衞生署及機電署等部門，今早（13日）到星月樓視察，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，星月樓累計有28人染疫，上周六（7日）母親節前夕曾光顧，部份患者是家人，今早到場抽取48個環境樣本化驗。



昨日疫情報道總覽：



【23:58】衞生署今日（13日）於疫情記者會上公布，上環星月樓共有30人染疫，連同日前爆疫的元朗牡丹金閣群組，一星期內同時有兩個餐廳出現爆疫群組。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫時有兩個餐廳出現感染群組，未必對整體疫情有太大影響；不過認為現時政府處理食肆手法較年頭寬鬆，皆因市民疫苗接種率提高、重症減少，「不過可能唔夠時間做環境調查。」如下周仍沒有更多的群組爆發，暫時對第二階段社交距離放寬沒有影響。

【22:58】新冠疫情全球爆發，不少國家「封關」，當中包括港人最愛旅遊目的地日本，不過當地有望最快6月放寬入境措施，容許外國人以小規模旅行團的方式入境。有本港旅行社已準備應對日本開關，如縱橫遊在官網列出20個日本「小包團」行程，5日至11日的行程包括大阪、京都、名古屋、廣島等地，價錢為6,499元至34,999元不等，出發日期為6月及7月；東瀛遊亦透露收到大批電話查詢出遊。不旅行社最擔心回港隔離檢疫七日，才是影響港人出遊的最大障礙。

▼5月13日強制檢測公告詳情▼



【22:32】本港疫情反覆，政府今晚（13日）公布的強制檢測公告，上榜大廈再次回復至40幢，其中有何文田豪宅衛理苑A座，以及大埔天鑽9座、旺角帝峯．皇殿6座和君滙港6座等。屯門及荃灣各佔5座，前者上榜大廈有海之戀愛炫美5B座，後者則有卓爾居6座及悅湖山莊11座等。名單中涉及22座私樓、11座居屋及9座公屋。政府指，任何人士曾在5月7日至13日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都須在14日、15日內接受檢測。

▼5月13強制檢測上榜大廈▼



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【19:33】水上的士於去年7月1日首航，不過只在周末開出，今年初第五波疫情爆發後更一直停航。水上的士日前於社交媒體宣布，將在5月21日復航，預計於每個周六提供「維港觀光服務」，更提供優惠票價，成人只需28元，今日更公布加開5月22及29日兩個航班。不過每逢周日及公眾假期提供的西九航線即未有公布何時恢復。

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【19:33】第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布今日（13日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,767幢大廈出現確診者，較前兩日逾1,800幢數目回落。在十八區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有180幢大廈出現確診者，其次為沙田有174幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月12日呈報的大廈有185幢，以沙田區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括柴灣藍灣半島7座、日出康城晉海3B座、大埔鹿茵山莊獨立屋，以及九龍站The Austin等。另外，西環昨日（12日）新呈報10幢大廈出現確診者，包括寶翠園5座、堅城中心，以及被圍封的西環邨西苑臺等。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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【17:25】政府今日（13日）宣布，因應污水檢測呈陽性，將向本港三個地區多幢大廈居民、清潔員工及物業管理員工，派發合共20萬個快測包供其自行檢測。三個地區涉及南區、觀塘區及中西區，當中包括昨日（12日）稱污水病毒量高的西環一帶，包括爹核士街與士美菲路附近一帶住宅，南區則涉及碧瑤灣，以及貝沙灣全數六期的樓宇及洋房。

西環一帶污水樣本陽性，政府派快測包。（政府新聞網）

▼5月13日 早上天氣惡劣市民冒雨返工▼



▼5月13日 疫情記者會▼



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【17:23】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，屯門醫院燒錯屍事件，兩具調亂遺體，一具不是新冠病人，另一是康復病人，兩遺體分類都是第一類，屯院已就事件深切致歉，並向家屬慰問，會有委員會調查，檢視遺體處理流程， 4名殮房職員已停職，醫院提醒職員要謹慎處理認領程序。

【17:05】徐樂堅表示，室內環境尤其會除口罩，始終感染必定存在，,就算通風幾理想 ，人同人聚集距離短,，都有短距離傳播風險，換氣量做好會減病毒逗留時間，其他顧客進入環境就不受上一個顧客影響。

【16:48】三個場所爆疫最新情況：

1)紅磡新旺會：

昨有4個案，今再多兩個共有6個案，兩新增個案患者均為27歲男性，入面有英式及美式桌球，6名患者分3張枱，已取28環境樣本， 其中一個在美式桌枱取的是陽性，建議要暫時停業大清洗。

2)西環邨：

1600人檢測， 22宗陽性，16宗西苑台、2宗中苑台、4宗北苑台，西苑台5個案有一家人陽性共6宗，16宗涉14單位、8樓層及5個方向。

3)星月樓：

目前29食客及1職員染疫，在5月7日晚上6時至11時之間進食，當晚去過要強制檢測，食客年齡由8至117歲，涉12女及17男，有逾200食客及50職員要做強檢。染疫食客主要在3樓，2樓有幾張枱，大部分食客在3樓，正研究緊座位及關係，可能一家大細去，今早取48個環境樣本，要徹底消毒及研究室內氣流。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，首針60歲以上有八成打針，意味即有約40萬人未打針，第一針3至11歲小朋友為71%，接種率逐步上升。本月底實施疫苗通行第三階段，收到不少市民就通行證及康復二維碼作出查詢，過去兩周收到近8萬個查詢有關未能打針安排，已補發隔離令，沒有大量囤積情況。

【15:35】社會福利署今日（13日）公布，因應疫情緩和，四間早前用作暫託中心的體育館，即彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館，將於明日（14日）交還予康樂及文化事務署。

【15:30】葵涌安蔭邨德蔭樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（14日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:25】社會福利署今日（13日）公布，因應疫情緩和，四間早前用作暫託中心的體育館，即彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館，將於明日（14日）交還予康樂及文化事務署。



該署表示，位於啟德郵輪碼頭內的啟德暫託中心亦將於本月底結束營運，剩下設於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的臨時檢疫中心／暫託中心會繼續運作，可提供約1,000張病床。

【12:45】周四晚上食衞局突然將上環星月樓納入強制檢測公告，要求5月7日18:00至23:00，即母親節前夕晚市曾先顧或在場人士，需在今明兩日接受強檢。星月樓今日未有營業，衞生署及機電署等部門人員今早到星月樓視察，有到場的衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，星月樓累計有28人染疫，部份患者是家人，今早到場抽取45個環境樣本化驗。

【11:54】港大醫學院昨日（12日）在Facebook發文指堅尼地城附近或有大型感染群組，緊急呼籲師生勿往該區午膳，事件引起熱議，有市民質疑該緊急呼籲引起恐慌。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目表示，因應現時本港疫情發展，相信社區已築起了防重症免疫屏障，並稱市民只需打齊疫苗，可到當區食肆進食。

【10:50】香港大學醫學院昨（12日）在社交網站facebook發緊急呼籲，稱堅尼地城或爆發大型群組，強烈建議師生避免到該區用膳。港大醫學院今（13日）發聲明，為事件作進一步解釋。聲明稱，向師生發放有關內部訊息是負責任做法，盡量避免疫情不必要的在醫院，及附近的醫療設施廣泛傳播。

港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

【10:28】屯門醫院殮房發生錯誤對調兩具遺體，其中一具遺體已火化的燒錯屍事故。社區組織協會幹事彭鴻昌今早(13日)在電台節目表示，調亂遺體事故相對少見，相信今次事件與第五波疫情下死亡個案急增有關，尤其公衆殮房的處理量增加一至兩倍，又認爲殮房及殯儀館在溝通上亦出現問題，建議加強核對程序及溝通，並促請院方完成調查後，公布事故原因。

【10:03】西環邨今早完成圍封強檢，共有約1680人接受了檢測，當中共發現22宗陽性檢測個案，陽性比率僅1.3%。政府亦曾派員到訪約630戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:49】本港昨日（12日）新增294宗確診，當中西環邨因污水病毒量高全邨圍封，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（13日）在電台節目指出，當區污水病毒量高，有機會出現超級傳播者，封邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法；對於紅磡有桌球室出現感染群組，認為雖然桌球相對是靜態活動，但性質上是娛樂場所，或會有餐飲活動，加上市民可能較「放鬆少少」，在桌球室內除下口罩增加感染風險。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 47

▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



+ 5

▼5.19重開599F章表列處所▼

