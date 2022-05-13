天文台料周末天氣仍不穩　台長：唔可以話最大雨已過　籲勿行山澗

近日本港天氣不穩，今早（13日）天文台一度發出今年首個紅色暴雨警告信號。天文台台長鄭楚明今日表示，早上3至4時本港南面有廣闊雨帶橫過，主要影響港島及將軍澳一帶，個別區域雨量更達每小時70毫米，達黑色暴雨警告信號程度。

鄭楚明又指，本港未來一兩日仍受低壓槽影響，當中對流活動有隨機性，現時本港西南面有雨帶正在發展，故仍有機會向北面移動影響本港，「呢刻唔可以話最大雨已經過咗。」他強調周日（15日）前，本港天氣仍然不穩定，「一時見到個天幾好都可以改變得好快」，呼籲市民周末避免行山澗。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

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鄭楚明今日表示，清晨3至4時本港南面有廣闊雨帶橫過，主要影響港島及西貢，部份地區雨量更達每小時70毫米，故發出今年首個紅色暴雨警告信號。他解釋「早一兩日都受雨帶影響，但當時雨唔係特別大，昨日（12日）下晝一小時雨量大約20至30毫米」。而現時雨帶移至本港南面，鄭預料下午雨帶將遠離香港，雨勢會慢慢減弱。

被問到港島等雨量達每小時70毫米，為何天文台未有發出黑色暴雨警告信號？鄭楚明回應稱，要發出黑雨須視乎雨勢影響範圍，今早達黑雨標準的只得港島、將軍澳及西貢一帶，大部份地區僅達紅雨程度，「影響區域實在唔係太過廣泛」。

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至於周末天氣，鄭料下周將有東北風抵達華南沿岸，可將雨帶推到本港南面，遠離本港，「雖然未必話下周一（16日）好易見到陽光，不過啲雨勢慢慢減弱」。不過他指不同地區模式預測亦有分別，舉例指美國預料東北風明日（14日）抵達，而各個模式的共通點是本港下周一將受北風影響。

未來一兩日天氣繼續不穩定 「幾時或者邊度落大雨多多少少有隨機性」

鄭楚明強調本港未來一兩日仍受低壓槽影響，天氣繼續不穩定，間中仍有大雨及雷暴出現，而「幾時或者邊度落大雨多多少少有隨機性」。他又指，西南面仍有雨帶發展中，有機會向北面影響香港，「呢刻唔可以話最大雨已經過咗」，因此呼籲市民遠離危險斜坡、山澗及河道。

至於中學文憑試是否須延期？鄭楚明重申大雨有隨機性，提醒市民外出前要留意天文台發出的天氣消息及警告。另外，他又料下周一將有下波北風抵達，市區將降溫至最低19度，並笑言「以前都有話『未食五月糭』，都有機會受東北季候風影響」。不過他指，天文台預測下周降溫不算太低，而市民仍要留意天氣變化。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼

