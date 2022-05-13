東鐵過海｜特別頭班車5.15早上5時25分會展站開出　車站提早開門

【東鐵/沙中線】東鐵過海段將於周日（15日）通車，大批鐵路迷翹首以待。港鐵今日（13日）透露，「東鐵綫過海首日特別班」將於當日早上約5時25分，由會展站開出往北行駛。



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港鐵今日向傳媒發採訪通知，指會展站A3出入口將提早於當日早上約4時45分開放。港鐵代表將於車站大堂迎接首批乘客，其他出入口則於5時48分開放。港鐵透露，「東鐵綫過海首日特別班」將於當日早上約5時25分，由會展站開出往北行駛。

港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

東鐵線伸延過海後，全線全長將擴至約46公里，共有16個車站，其中有4個轉線站，包括大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站，可連接現有港鐵5條鐵路線，即屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。

東鐵線過海段中，會展站為新建車站。港鐵早前指，將來由紅磡前往會展，車程只需要約5分鐘時間，紅磡往金鐘則需約7分鐘，明顯較在紅隧坐過海隧道巴士要快。乘客於紅磡站無需下車，可以直接過海。而會展站往金鐘站約需3分鐘，即若由九龍塘往會展站，只需約10分鐘。

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