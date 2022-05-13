東鐵｜不敵鐵路隧巴301今開尾班車   新巴城巴：港島其他線或改動

【東鐵／沙中線】東鐵過海段周日﹙15日﹚通車，紅隧往上環的過海巴士301線率先受鐵路影響而取消，今早9時13分開出尾班車，告別31年服務港人歷史。

新巴城巴策劃及車務編排主管黃漢中表示，過海線是兩巴其中一項主要收入來源，東鐵過海後對兩巴收益有非常負面影響，預料客流量將跌兩成。至於未來會否有更多巴士線會減班或停運，他表示，需視乎日後乘客乘車模式如何改變，暫未有具體方案，但憂或會有｢骨牌效應｣，波及其他港島區巴士路線，形容不同路線都有機會變更。



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東鐵過海段周日﹙15日﹚通車，紅隧往上環的過海巴士301號線率先受影響取消，大批巴士迷今日專程坐尾班車送別。(盧翊銘攝)

由紅隧巴士站往上環的過海巴士線301，只在周一至周五早上繁忙時段開出，由於路線與鐵路完全重疊，故決定取消路線，今早9時13分開出尾班車。繼上周告別東鐵12卡英製列車後，紅磡今早再次聚集大批交通迷，告別有31歷史的巴士線。今晨在頭班車開出前，巴士站已有大批巴士迷等坐尾班車，亦有上班族則在紅雨過後，如常乘搭最後一天營運的301線。

黃漢中表示，301線於1991年開辦，協助疏導早上繁忙時段乘搭東鐵到紅磡站，再轉乘隧巴前往灣仔及中西區商業中心一帶的乘客，該線一直深受市民歡迎，每三至五分鐘開出一班，有時乘客排至紅磡站天橋，但隨東鐵線過海段通車，認為301已完成歷史任務。

東鐵過海段通車衝擊新巴城巴營運 兩巴暫未打算加價

黃漢中續指，過海巴是新巴城巴其中一項主要收入來源，東鐵過海段通車後，相信會流失約兩成過海客，直言：｢對收益造成非常負面影響｣。不過他表示，暫時未有加價打算，兩巴亦需審視東鐵過海段通車後，乘客出行模式會如何轉變，暫未有具體應對方案。

新巴城巴策劃及車務編排主管黃漢中（中）表示，暫未有減班或取消路線具體方案，但直言其他港島線或受通車影響。（盧翊銘攝）

黃續說，港島區其他巴士線亦不排除會受影響，認為在新基建落成後，乘客的出行模式可能出現相當大的改變，在骨牌效應下，客流量會改變，兩巴日後會審視客量變化，再決定路線如何安排。

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